В России могут организовать чартерные поезда для мигрантов

Ввозить трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах– с таким предложением выступили в Министерстве сельского хозяйства страны. Это позволит, полагают в ведомстве, решить вопрос нехватки рабочей силы при проведении сезонных работ в поле.

Как сообщает "Коммерсантъ", данный вопрос обсуждался на совещании в министерстве. Там подтвердили, что прорабатывают возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов с сельхозпроизводителями и регионами.

В Минсельхозе отметили, что сейчас рабочие могут прибыть в Россию только с помощью авиации, что значительно повышает транспортные затраты участников рынка. Тем временем, регионы уже просили проработать возможность организации таких перевозок. Предлагаемая мера, считают специалисты ведомства, также позволит сохранить темпы роста агропромышленного комплекса.

С дефицитом рабочей силы Россия столкнулась на фоне пандемии коронавируса. Из-за нее в марте 2020 года в стране запретили въезд иностранной рабочей силы. В марте этого года власти разрешили завозить рабочих компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 миллиарда рублей. Однако Ягодный союз РФ предупредил руководство Минсельхоза о том, что эти критерии не подходят для участников аграрной отрасли. И в мае они были отменены для привлечения работников из Узбекистана и Таджикистана.

По словам руководителя аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяны Губиной, к середине июля начнется активная уборка урожая, и хозяйствам понадобятся сборщики, сортировщики и другие работники. Как сообщают российские СМИ, в текущем году планируется задействовать в сезонных работах более 38 тысяч мигрантов.

В АО "Российские железные дороги" заявили, что готовы обеспечить транспортировку иностранных работников поездами международного сообщения. Однако для этого нужно решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, должен быть определен заказчик перевозок, с которым заключат договор. Пока заявок на подобные перевозки не поступало, отметили в РЖД.

В Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области подтвердили, что прибывать в РФ граждане республики по-прежнему могут только воздушным путем. Сегодня регулярные и чартерные рейсы из Кыргызстана в регионы России осуществляет уже целый ряд ее авиакомпаний, однако цены на билеты остаются достаточно высокими.