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На площади "Ала-Тоо" состоялось открытие нового отделения милиции

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- Оксана Гут
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На площади "Ала-Тоо" состоялось открытие нового современного отделения милиции, сообщает пресс-служба МВД.

В торжественном мероприятии в честь открытия отделения милиции на площади "Ала-Тоо" принимали участие министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра внутренних дел полковник милиции Октябрь Урмамбетов, начальник ГУВД г. Бишкек полковник милиции Азамат Ногойбаев, председатель Общественного совета МВД КР Ялкун Даутов и СМИ.

Данное отделение милиции было капитально заменено на новое помещение и приведено в соответствие с современными требованиями службы милиции, где созданы условия для приема граждан и гостей столицы, обеспечения общественной безопасности и оказания своевременной помощи гражданам Кыргызстана.

Глава МВД Улан Ниязбеков отметил, что в пункте сделали капитальный ремонт, созданы все условия для работы милиционеров и приема граждан.

"Сотрудники милиции должны работать качественно, обеспечивая на должном уровне порядок в общественных местах, на улицах, в местах массового скопления людей. Проявлять правильное отношение к гражданам и гостям столицы, обеспечивать качественное сервисное обслуживание," – сказал глава ведомства Улан Ниязбеков.

Кроме того, для повышения эффективности деятельности туристической милиции переданы 10 электробайков, приобретенные за счет спонсорских средств.

Новое средство передвижение позволит сотрудникам милиции максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

"В ближайщее время в Бишкеке планируется дополнительно открытие таких же современных пунктов милиции в местах зон отдыха, в центральных частях города, парковых зонах, местах массового скопления людей", - отметили в ведомстве.

По окончании мероприятия сотрудники милиции на новых электробайках направились к местам несения службы.


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URL: https://www.vb.kg/402376
Теги:
МВД, строительство, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо
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