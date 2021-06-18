В Москве возможно дальнейшее ужесточение ограничений из-за ковида

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти" находятся очень близко к временным, но жёстким ограничениям" по причине с ситуации с COVID-19. Градоначальник отметил, в столице к настоящему времени развёрнуто 17 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, но в скором времени их количество превысит 20 тысяч.

По словам Собянина, "ни один европейский город себе такое позволить не может". "Но ещё раз скажу, что всё равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жёстким решениям - временным, но жёстким решениям по ограничениям", - сказал мэр. И добавил, что порядка 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в Москве за два дня.

Тяжёлая ситуация с заболеваемостью COVID-19, считает Собянин, во многом связана и с тем, что в столице фиксируется не исходный штамм SARS-CoV-2, а новая, более агрессивная мутация коронавируса. И это существенно осложняет борьбу с эпидемией. В последнее время заразившиеся коронавирусом в Москве болеют не изначальным, уханьским штаммом, а новой, более агрессивной мутацией SARS-CoV-2

"К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет. Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека", - цитирует Собянина ТАСС.

За последние сутки в Москве выявлено 9056 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым абсолютным рекордом с начала пандемии. До сих пор пиком распространения COVID-19 в российской столице за одни сутки считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.

В этой ситуации мэр продлил до 29 июня ограничения по работе общепитов, проведению развлекательных мероприятий в клубах и барах, и пребыванию в парках. В частности, до начала июля остаются закрытыми фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки. В ночные часы (с 23.00 до 6.00) запрещено оказывать услуги общественного питания за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки еды. В этот же период запрещены развлекательные мероприятия в клубах, караоке, барах и на дискотеках. При посещении парков и других территорий общегородского значения нельзя пользоваться детскими и спортивными площадками и любыми другими объектами городской инфраструктуры, с которым могли контактировать люди. Запрет не распространяется на скамейки и подобные объекты.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что интенсивность распространения индийского штамма коронавируса в России увеличивается. "Самое интенсивное распространение сегодня - это индийского варианта…Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России".

Регионы получили распоряжение от Роспотребнадзора усилить мониторинг за изменчивостью коронавируса и эпидемической ситуацией в целом и в случае необходимости ввести дополнительные меры профилактики. Попова также напомнила об обязательной вакцинации россиян. Она подчеркнула, что речь только о тех людях, которые находятся в группах риска или имеющих постоянный контакт с другими людьми.

А директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что нецелесообразно менять состав российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за индийского штамма. Проще держать высокие титры антител в организме - а для этого просто ревакцинироваться по необходимости.

"Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика - три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм", - сказал он. Лучше идти по другому пути: держать высокие титры антител при помощи существующей вакцины. Правильной стратегией будет вакцинироваться "Спутником V", а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться "Спутником Лайт". Она попадет в оборот уже через 1,5 недели.

Российские СМИ также сообщили, что Министерство обороны РФ разрабатывает средство от коронавируса в форме жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы. По данным РБК, после завершения испытаний "мукозальная вакцина" (направленная на формирование иммунитета на слизистых оболочках) будет включаться в различные схемы лечения и профилактики.