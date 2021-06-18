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В Узбекистане появится Предпринимательский кодекс

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В Узбекистане появится Предпринимательский кодекс. В сентябре-октябре этого года он будет представлен на общественное обсуждение, сообщил министр юстиции Русланбек Давлетов.

"Все должны осознать одно, основная суть предпринимательства – это получение прибыли, эффективность и инвестирование полученной прибыли. То есть, чем больше прибыли будет получать предприниматель, тем больше он будет инвестировать, что в свою очередь будет служить процветанию страны. Значит, государство заинтересовано в развитии предпринимательства", – отметил он в ходе съезда Торгово-промышленной палаты.

Сейчас Министерство юстиции разрабатывает единый правовой источник для предпринимателей – Предпринимательский кодекс. Документ готовится в соответствии с концепцией умного урегулирования (smart regulation) на основе принципов One in two out и BPR, которые считаются одними из современных методов законотворчества.

Для чего нужен кодекс?

Во-первых, в настоящее время акты законодательства, регулирующие предпринимательскую деятельность, разрознены и их принято слишком много. В частности, имеется около 5000 нормативно-правовых актов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Слишком большое количество актов может стать причиной возникновения коллизий между ними, затруднений в правоприменительной практике, что в свою очередь может стать причиной обоснованных возражений субъектов предпринимательства.

Министр также отметил, что "предприниматель должен работать, реализовывать свои идеи. Если он будет погружен в документы и бюрократию, кто будет выполнять его работу? Именно поэтому под его рукой должен находиться один компактный, доступный сборник правовых норм. К примеру, в Японии у предпринимателя есть всего лишь один Торговый кодекс, он осуществляет свою деятельность опираясь на него".

Во-вторых, в правовом регулировании сферы чувствуется острая необходимость в устранении пробелов с учетом современных тенденций, стоит вопрос полного правового регулирования новых социальных отношений. К примеру, критерии "среднего бизнеса", внедрение инновационного предпринимательства, электронной коммерции (стартап-предприятия, инновационные кластеры, технологические парки и т.д.).

Принятие Предпринимательского кодекса будет способствовать объединению в единый документ разрозненных актов законодательства, в которых имеются различные коллизии, стабилизации актов законодательства в сфере предпринимательства, сокращению вмешательства государства в сферу предпринимательства, а также определению единого подхода в сфере предпринимательского права. Данный проект в обязательном порядке будет представлен на общественное обсуждение (в сентябре-октябре этого года).

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/402387
Теги:
Узбекистан, предприниматель
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