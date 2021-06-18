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Экоактивисты установили солнечный водонагреватель в бишкекской школе

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- Александра Василькова
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Команда ОО "MoveGreen (МувГрин)" в школе №84 провела мероприятие для среднеобразовательных школ по демонстрации запуска и работы водонагревателя на солнечных панелях для учеников школы.

Эксперты представили результаты исследования в, котором приняли участие более 200 домохозяйств ж/м Ак-Орго, Ак-Ордо, Калыс Ордо, Бакай Ата и Ала-Тоо.

Сами жители рассказали о проблемах, которые связаны с загрязнением воздуха в их жилмассивах, таких как золоотвалы, вынужденное сжигание мусора в отсутствие муниципальной службы по вывозу мусора, а также постоянное горение мусорного полигона. Как следствие жители, их дети страдают от аллергий, пониженного иммунитета и респираторных заболеваний, в том числе от Covid-19.

- Одним из решений проблемы загрязненного воздуха являются альтернативные источники энергии, экономическую обоснованность и пользу для здоровья которых мы показали на примере установки водонагревателя на солнечных панелях в школе №84. Также на мероприятии была продемонстрирована работа водонагревателя. Также инженер "SmartEnergyKG" представил расчёты окупаемости подобных водонагревателей для среднестатистической семьи, - пояснила директор ОО "MoveGreen (МувГрин)" Мария Колесникова.

В школе № 84 обучаются 2784 ученика, многие из которых дети внутренних мигрантов. Количество благополучателей от установленного командой "Мувгрин" водонагревателя 1515 чел. Именно столько учеников представляют младшие классы и будут мыть руки до и после чаепития в школе.

Водонагреватель на солнечных панелях объёмом 100 л с апреля по сентябрь до 3 раз в день поднимает температуру воды до 90 градусов, с октября по март 1 раз в день поднимает температуру воды до 40-45 градусов. Оборудован электрическим тэном мощностью 1.5 кВт, для поддержания необходимой температуры воды зимой в ночное время суток. Подходит для семьи, состоящей из 4-5 человек, при среднем расчете по потреблению горячей воды 50 литров в сутки на 1 человека.

Напомним, Общественная экологическая организация "MoveGreen (МувГрин)" с 2017 года проводит независимый гражданский мониторинга качества воздуха в Бишкеке. Актуальную информацию о качестве воздуха (данные) в Бишкеке и Оше вы можете узнавать, скачав приложении AQ.kg для Android.


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URL: https://www.vb.kg/402393
Теги:
экология, Бишкек, Кыргызстан
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