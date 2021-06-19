Экстремальная засуха ожидается в Казахстане

Сильная засуха ожидается в шести областях. Синоптики "Казгидромета" представили прогноз на июнь, передает Tengrinews.kz.

Как сообщают метеорологи, согласно статистическому прогнозу условий увлажнения, на значительной территории Казахстана в течение июня ожидается недостаточное увлажнение.

"В Акмолинской (Жаксынский район), Актюбинской (Айтекебийский, Хромтауский районы), Восточно-Казахстанской (Бескарагайский район) и в Мангистауской области (Каракиянский район) ожидается сильная засуха. Экстремальная засуха прогнозируется в Абайском районе Восточно-Казахстанской и в Амангельдинском районе Костанайской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутаты Мажилиса предложили ввести чрезвычайное положение в Кызылординской и Мангистауской областях. По их словам, причина - ситуация с кормами для скота, которая в этих регионах близка к критической. Там от голода, только по официальным данным, уже погибло около двух тысяч голов.

Депутаты призвали правительство принять срочные меры, а также отметили, что, несмотря на многочисленные достижения в агросфере, многие элементарные проблемы, в том числе обеспеченность кормами, в республике до сих пор не решены.