В Узбекистане построят еще одну скоростную железнодорожную линию

Между городами Навои и Бухара возводится дополнительная электрифицированная высокоскоростная железная дорога, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на информагентство "Дунё" при МИД.

Вторая линия "Навои – Бухара" протяженностью 92,3 километра строится за счет собственных средств "Узбекистон темир йуллари". Согласно проекту, предусмотрено создание 3 разъездов, 1 железнодорожного путепровода, 12 железобетонных мостов, 49 искусственных сооружений и 3 зданий технического обслуживания.

В настоящее время высокоскоростные поезда "Афросиаб" курсируют по направлениям Ташкент – Самарканд, Ташкент – Карши и Ташкент – Бухара. При этом участок "Ташкент – Самарканд – Марокканд" состоит из двухполосных стальных путей, в то время как направление Навои – Бухара из однопутного.

Открытие новой железной дороги позволит улучшить транспортную инфраструктуру страны в целом и поспособствует дальнейшему развитию туристического потенциала Узбекистана.