Погода
$ 84.29 - 84.69
€ 99.62 - 101.12

В Узбекистане построят еще одну скоростную железнодорожную линию

194  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Между городами Навои и Бухара возводится дополнительная электрифицированная высокоскоростная железная дорога, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на информагентство "Дунё" при МИД.

Вторая линия "Навои – Бухара" протяженностью 92,3 километра строится за счет собственных средств "Узбекистон темир йуллари". Согласно проекту, предусмотрено создание 3 разъездов, 1 железнодорожного путепровода, 12 железобетонных мостов, 49 искусственных сооружений и 3 зданий технического обслуживания.

В настоящее время высокоскоростные поезда "Афросиаб" курсируют по направлениям Ташкент – Самарканд, Ташкент – Карши и Ташкент – Бухара. При этом участок "Ташкент – Самарканд – Марокканд" состоит из двухполосных стальных путей, в то время как направление Навои – Бухара из однопутного.

Открытие новой железной дороги позволит улучшить транспортную инфраструктуру страны в целом и поспособствует дальнейшему развитию туристического потенциала Узбекистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402396
Теги:
железная дорога, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  