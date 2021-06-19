Афиша мероприятий: Где можно провести досуг в Бишкеке на выходные?

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 19 июня, закрывает нынешний театральный сезон и приглашает публику в Малахитовый зал на концерт "Журоктогу ырлар" с участием ведущих солистов оперы.

Для вас прозвучат популярные песни кыргызских авторов. Зрители услышат заслуженных артистов Кыргызской Республики Тилека Найманбаева, Айбека Саралаева, лауреатов международных конкурсов Бакыта Алмабекова, Адиса Ардинатова, солистов Салиму Маматову, Айзирек Момунову, Умут Тилегенову, Медияану Байитову и других. Концертмейстер - Нуржан Токтобекова.

Начало в 17 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 19 июня, утром на Большой сцене покажут сказку Григория Остера "Лесной переполох". Вечером вниманию уже взрослой публики здесь представят лирическую комедию "День космонавтики, или Любовь, похожая на сон" по мотивам пьесы Евгения Унгарда.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 20 июня, утром в театр приглашают юных зрителей на сказку–игру "Пеппи Длинныйчулок", созданную по мотивам произведения Астрид Линдгрен. А вечером на экспериментальной площадке театра покажут лирическую комедию Григория Берковича "Дура & дурочка".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 18 июня, состоится вечер фортепианной музыки. Зрителей приглашает лауреат международных конкурсов Лейли Асанбекова.

Для поклонников классики в исполнении пианистки прозвучат произведения Бетховена, Шопена и Скрябина.

Начало в 18 часов 30 минут.

В филиале "Галереи М" открылась персональная выставка заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики Сабиджана Бабаджанова. Вниманию публики автор представил свою живопись.

Посетить экспозицию можно до 16 июля.

Приходите в филиал "Галереи М", которая находится на 4–м этаже ЦУМа–2 "Айчурек".