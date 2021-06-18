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Улукбек Марипов: Нужно максимально сократить потери воды в руслах реки Чу

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- Ренат Кольцов
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Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Чуйскую область заявил что: " В связи с высокой фильтрацией на руслах реки Чу пропадают десятки кубометров воды, которая могла бы решить сложившуюся проблему с дефицитом водных ресурсов", - сообщает пресс - служба правительства.

Так, с Орто-Токойского водохранилища пропуск воды производится в размере 120 кубометров в секунду, 110 из которых предназначен для Чуйской области. До головного сооружения восточного Большого Чуйского канала доходит около 80 кубометров, 30 кубометров воды уходит на фильтрацию. Это невосполнимые потери воды.

"Я специально выехал на эти объекты, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на местах. Пуск воды осуществляется, но по пути значительная часть воды пропадает. Поэтому нам необходимо в срочном порядке принять решение, которое поможет в будущем не сталкиваться с проблемами, связанными с водой", - сказал Улукбек Марипов.

"Сейчас важно ускорить реализацию проекта по развитию оросительной системы Чуйской долины. Речь идёт о строительстве южного Большого Чуйского канала. Для этого в первую очередь необходимо начать строительство второй ветки обводного Чуйского канала. Тогда потери воды не будет", - подчеркнул Глава Кабинета Министров.

Улукбек Марипов поручил в ближайшее время внести предложения по проекту строительства южного Большого Чуйского канала и начать строительные работы.


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URL: https://www.vb.kg/402404
Теги:
вода, Чуйская область, премьер-министр
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