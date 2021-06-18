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Завершилась рабочая поездка Президента Садыра Жапарова в Нарынскую область

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- Ренат Кольцов
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Завершилась рабочая поездка Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Нарынскую область.

В рамках поездки Глава государства ознакомился с деятельностью контрольно-пропускного пункта "Торугарт", где ему продемонстрировали порядок прохождения грузов через кыргызско-китайскую государственную границу.

Далее Садыр Жапаров встретился с жителями Ат-Башинского района и г. Нарын.

Президент ответил на интересующие вопросы местных жителей, рассказал о планируемых социально-экономических реформах на среднесрочную и долгосрочную перспективы.


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URL: https://www.vb.kg/402405
Теги:
Нарынская область, Садыр Жапаров
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