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Мигрантов в Москве могут начать вакцинировать в ближайшее время

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- Евгений Денисенко
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Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля. Прививать их от ковида предусматривается вакциной "Спутник Лайт", сообщил мэр столицы Сергей Собянин своем блоге.

"В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", - проинформировал Собянин.

"Спутник Лайт" - это однокомпонентная вакцина, представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки. "Спутник Лайт" был зарегистрирован в начале мая и стал четвертой российской вакциной наряду с препаратами "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, пептидной вакциной "ЭпиВакКорона" от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и "КовиВак" от Центра Чумакова.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщал, что, по ожиданиям его ведомства, вакцина "Спутник Лайт" будет запущена в гражданский оборот в июне и уже находится в производстве. "Завершат производство, контроль качества... В июне мы хотели бы, чтобы он появился. Ждем", - сказал Мурашко.

В свою очередь, первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский считает, что за вакцинацию мигрантов должны отвечать работодатели.

"Если мигранты приезжают на работу в Россию организованно, то лучше это сделать через работодателя, чтобы он оплатил расходы на вакцинацию", - сказал парламентарий. По его словам, в таком случае у работодателя есть возможность осуществлять контроль за здоровьем приезжающих иностранных граждан, чтобы избежать в местах, где они проживают, мини-эпидемий.

"Те, кто самостоятельно устраиваются на работу, хорошо было бы их обязать предъявлять сертификат о прохождении вакцинации", - отмечает депутат.


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URL: https://www.vb.kg/402406
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