В Кыргызстане обсудят проблемы книжной отрасли в СНГ

Вторая Международная научно-практическая конференция "Книга и чтение в цифровую эпоху" планируется к проведению 20-23 июня в Бишкеке и на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств Содружества.

Организаторы форума - Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Российский комитет Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" и Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова при поддержке МФГС и Министерства культуры и туризма КР.

К участию в конференции приглашены руководители крупнейших библиотек, издательств, предприятий книжной торговли и всех других основных институтов поддержки и развития чтения - органов власти и учреждений в сфере науки и образования, искусства и культуры, коммуникации и информации, общественных организаций и бизнеса из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Для обсуждения предлагается широкий круг вопросов. В том числе - проблемы и перспективы проводимой в каждой стране политики и деятельности по поддержке и развитию чтения, роль книги и чтения в решении социально значимых вопросов, пути и средства повышения социальной эффективности программ и проектов по продвижению чтения, реализуемых учреждениями образования, библиотеками, издательствами, организациями книжной торговли, СМИ, развитие межгосударственного сотрудничества в сфере продвижения чтения и медийно-информационной грамотности.

Кыргызстан активно участвует в укреплении сотрудничества в этой области. Авторы и книгоиздатели республики традиционно представлены на различных международных книжных форумах, в том числе на одном из крупнейших – ежегодно организуемой Московской Международной книжной выставке-ярмарке, становятся их лауреатами. Вместе с другими государствами Содружества КР создает Виртуальный музей культурного наследия государств СНГ, в котором важная роль также отводится книге. Развиваются и международные связи библиотек Кыргызстана с книгохранилищами других стран.