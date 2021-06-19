"Рубеж-2021". В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ

В Кыргызстане пройдут учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021". Об этом сообщили в управлении информационной работы Министерства обороны КР.

Как отмечается, мероприятие запланировано на осень этого года на полигоне "Эдельвейс" на Иссык-Куле.

Уточняется, что уже обсужден замысел маневров, план практических действий контингентов, согласован порядок прибытия и размещения воинских контингентов.

- В маневрах примут участие 5 тысяч военнослужащих из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. На учениях будут отрабатывать действия по отражению возможной террористической угрозы, - говорится в информации Минобороны КР.

Также учения осенью пройдут в Таджикистане на полигоне "Харбмайдон" отдельные этапы оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2021". Это спецучение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2021", спецучение с силами и средствами разведки "Поиск-2021" и совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021".