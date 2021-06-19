Страны СНГ определили дальнейшие приоритеты сотрудничества

Очередное, уже 90-е по счету заседание Экономического совета СНГ прошло в Москве, в павильоне "Космос" на ВДНХ. Участие в нем приняли делегации стран Содружества, от Кыргызстана – во главе с заместителем председателя Кабинета министров – министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым.

Как рассказали в Департаменте экономического сотрудничества Исполкома СНГ, в повестку дня был включен широкий спектр вопросов экономического и социального характера. Участники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам экономического взаимодействия, обсудили ключевые задачи, стоящие перед государствами-партнерами.

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров представил информацию о статусе и ходе работ по созданию и открытию выставочно-торговых центров этих стран на территории выставки. Планируется, что такие объекты, в том числе и павильон Кыргызстана, реконструкция которого находится на финишной стадии, примут активное участие в проведении мероприятий АО "ВДНХ", посвященных отмечаемому в этом году 30-летнему юбилею СНГ.

Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин проинформировал о проведенном за 2020 год мониторинге макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономическое положение, уровень и динамику экономического развития, а также степень экономической интеграции стран Содружества. А заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс рассказал о реализации концепций сотрудничества в сфере энергетики и в области использования возобновляемых источников энергии, утвержденных решениями Совета глав правительств СНГ.

Также были рассмотрены меры по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, исполнение первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, Рамочной программы сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, дорожная карта по разработке и реализации национальных программ по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года, деятельность налоговых органов в условиях пандемии и преодолении ее последствий.

Отдельный блок вопросов относился к теме придания статуса базовых организаций государств СНГ по отраслевому сотрудничеству. Решено на регулярной основе заслушивать на заседаниях Экономического совета СНГ отчеты органов такого сотрудничества, с оценкой проблем и перспектив развития курируемых ими отраслей экономики.

Следующее заседание Экономического совета пройдет в Москве 24 сентября.