Тилек Токтогазиев: Дефицит воды - это следствие неэффективности и коррупции

Бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев, в интервью Семетею Аманбекову поделился своей точкой зрения на ситуацию с засухой в Чуйской области.

Кыргызстан входит в тройку по наличию гидроресурсов в СНГ. У нас с водой никак проблем быть не может. У нас мозгов не хватает, а воды очень много и коррупции много. Сегодняшняя ситуация с дефицитом воды следствие неэффективности управления и коррупции на местах, - считает бывший министр.

Решение проблемы с дефицитом воды Тилек Токтогазиев видит в следующем:

Первое - нужно добиться справедливого распределение воды. Для этого нужно создать мониторинговые мобильные группы с участием милиционеров, представителей районных управлений водного хозяйства и аграрного развития и обязательно один или два человека от фермеров. Мобильные группы должны в круглосуточном режиме следить за поступлением и расходованием воды по распределительным каналам.

Второе - минсельхозу нужно сейчас определиться и сделать карту полей Чуйской области. Выделить три зоны: красная, жёлтая, зелёная. Красная зона - это горящие поля, которые нуждается в приоритетном поливе. Желтая зона – поля где ситуация с поливом более-менее. Зелёная зона – поля где проблем с поливом нет.

Кстати, по зелёной зоне можно определить, что поля,скорее всего, принадлежат чиновникам или каким-то людям, которые "прикармливают" работников каналов. Вода на эти поля приходит в избыточном объеме.

На сегодняшний день мы потеряли ячмень и пшеницу – корни мертвые. Сейчас задача номер один спасти кукурузу. Потому что она может компенсировать для животноводов потери зерновых. Но если сейчас воды не будет, мы потеряем не только кукурузу, но и сахарную свеклу.