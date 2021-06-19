Личный опыт: Как я записался в электронную очередь на вакцинацию

Сегодня мэрия распространила информация о том, что горожане могут записаться на вакцинацию от COVID-19 не выходя из дома через сайт vc.emed.gov.kg. Надо отметить, что сработало мэрия вполне оперативно. В условиях катастрофического роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, электронная очередь на прививку своевременный и удобный инструмент.

Итак, заходим на сайт vc.emed.gov.kg. Меню напоминает онлайн запись к врачу в поликлинику. Набираю ПИН, и вот оно первое отличие – автоматического заполнения полей адрес и ФИО не произошло. Заполняем все графы, и переходим к выбору даты. Так как проект только стартовал выбрать можно практически любой день и время, кроме воскресенья. Далее в новом окне нажимаете "Подтвердить" и "Отправить". И все. Можете скачать талон и в назначенное время прийти на вакцинацию.

Теперь пройдемся по минусам. Забить данные в электронную очередь можно практически любые. Я записался сам, а затем без всяких тайм аутов забил мифического Горец Франка Марковича с фальшивым адресом, ПИНом и телефоном строительной компании. Было бы хорошо, если разработчики учли данный момент, пока на сайт не обрушился шквал заявок. Все-таки подобные проекты нуждается в защите от хулиганских действий.

Есть в этом проекте и своя изюминка - загадочная надпись способная повергнуть пользователя в замешательство: Встать в электронную очередь возможно в течение последующих 2-х недель, кроме воскресных дней. Последующих после чего? После первой записи? Или количество дней для записи ограниченно 14 днями? Но, нет дней для записи 17, если не считать выходные дни. Если кто из читателей понял, что разработчики имели в виду, то напишите, пожалуйста, в комментариях.

И самое главное – какой вакциной будут прививать горожан, записавшихся в электронную очередь? Российский "Спутник" обещан пожилым людям и хронически больным. Вакцины по линии COVAX безнадежно застряли в Индии. Доставку китайской Sinopfharm пообещали в самое ближайшее время, и будем надеяться, что слова минздрава не разойдутся с делом. И вам не придется переносить запись, если вы запишитесь на понедельник – вторник будущей недели.

Да, если у вас возникнут вопросы по вакцинации мэрия сообщает телефоны, по которым вы сможете получить ответы на ваши вопросы.

Горячая линия "Вакцинация": 313297. Отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0708 521 710, 54 65 21 и 54 61 04.