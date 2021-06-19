Антимонапольное регулирование проверило на рынках цены на морковь

Руководство Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов КР и сотрудники отдела по городу Бишкек и Чуйской области провели мероприятия по недопущению необоснованного повышения цен на рынках Сары-Өзөн и Орто-Сай. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, с реализаторами рынков была проведена разъяснительная работа о недопущении необоснованного роста цен на морковь, картошку и др. овощи.

- В ближайшее время цены будут стабилизироваться, так как будет новый урожай. Также надо учесть, что в отношении крупных игроков на рынке моркови проводятся антимонопольные мероприятия, направленные на предотвращения необоснованного роста цен и соблюдения требований Закона Кыргызской Республики "О конкуренции". Следует отметить, что сотрудники антимонопольного органа ежедневно проводят разъяснительные работы на рынках и в торговых сетях по всей территории Кыргызской Республики, - подчеркнули Госагенстве антимонапольного регулирования.