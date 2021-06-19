Губернатор Чуйской области призвал депутатов внести вклад в вопрос полива

Глава Чуйской области Эркин Тентишев призвал депутатов не стоять в сторонке и внести личный вклад в решение вопроса поливной воды. Об этом сообщает Администрация Чуйской области.

По словам полномочно представителя правительства в Чуйской области Эркина Тентишева за последние 30 лет ирригационная система была разрушена.

- Чтобы не допустить этого нужно было начинать эту работу за много лет назад. Ранее все колодцы и свежины были в ведении колхозов. Сейчас они бесхозные. Поэтому все разрушены и пересохшие, - отметил Эркин Тентишев во время выступления в

Парламенте КР.

Глава области также сообщил, что на реабилитацию одной водной скважины требуется от 115 до 150 тысяч сом.

- Два-три колодца я реабилитировал за свой счет из собственных средств. Я понимаю, что сейчас из бюджета получить деньги очень сложно, вы и сами хорошо знаете. Поэтому я из своих личных средств реабилитировал несколько скважин. Улукбек Асамидинович (глава кабинета министров КР) обещал, что тоже даст личные средства на реабилитацию трех скважин. Я вам тоже предлагаю включиться в работу и не стоять в стороне, а не просто вести диалоги на эту тему. Лучше бы вместе работали", -

сказал полномочный представитель правительства в Чуйской области Эркин Тентишев.

Глава области также подчеркнул, что в областной администрации работает оперативный штаб. Туда ежедневно приходят люди.

- 354 скважины есть. Если туда насосы поставим за 115 тысяч сом – вода начнет поступать. Строительство БСР (Бассейнов суточного регулирования) на будущее", - заключил Эркин Тентишев.

В Администрации Чуйской области напомнили, что несколькими днями ранее фермеры Чуйской области выходили на митинг к зданию кабинета министров и Иссык-Атинской районной администрации с требованиями решить вопрос с поливной водой. Они сетовали на нехватку поливной воды. Отметим, что из-за засухи, воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы.