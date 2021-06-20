Погода
$ 84.25 - 84.65
€ 99.47 - 100.97

Call-центр муниципалитета 1840 и 1850 временно не будет принимать звонки

106  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дорогие горожане! Временно Call-центр муниципалитета 1840 и 1850 не будет принимать звонки, сообщает мэрия.

Звонки не принимаются с 19 июня с 17:00 часов до 7:00 утра 21 июня.

- Жалобы принимаются по вотсап номеру: 0554-182185 и 0312 59 18 02, 0312 59 18 05. Также вы всегда можете написать нам на официальную страничку мэрии в социальных сетях: https://www.facebook.com/312Bishkek. Дорогие горожане! Приносим извинения за неудобства, -Call-центр муниципалитета 1840 и 1850 не будет принимать звонки добавили в мэрии Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402430
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  