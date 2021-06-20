Call-центр муниципалитета 1840 и 1850 временно не будет принимать звонки

Дорогие горожане! Временно Call-центр муниципалитета 1840 и 1850 не будет принимать звонки, сообщает мэрия.

Звонки не принимаются с 19 июня с 17:00 часов до 7:00 утра 21 июня.

- Жалобы принимаются по вотсап номеру: 0554-182185 и 0312 59 18 02, 0312 59 18 05. Также вы всегда можете написать нам на официальную страничку мэрии в социальных сетях: https://www.facebook.com/312Bishkek. Дорогие горожане! Приносим извинения за неудобства, -Call-центр муниципалитета 1840 и 1850 не будет принимать звонки добавили в мэрии Бишкека.