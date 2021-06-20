Возвращаются. Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов вылетит в Вашингтон в воскресенье, 20 июня. В понедельник утром дипломат уже будет на рабочем месте, передает ТАСС.

"Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте", – рассказал источник агентства.

О возвращении посолов США и России Анатолия Антонова и Джона Салливана к работе в консульствах президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились во время двустороннего, который прошел 16 июня в Женеве. Дипломаты были отозваны после скандальных заявлений главы Белого дома о российском лидере. Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где находился с 21 марта. Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Ранее Джон Салливан заявил, что в скором времени вернется в Москву. Он отметил, что с нетерпением ждет начала работы в России, "чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве".

Антонов заявил РИА Новости, что встречи в Вашингтоне начнутся в понедельник и продолжатся в последующие дни. Он уточнил, что рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из США.