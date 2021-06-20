Погода
$ 84.25 - 84.65
€ 99.47 - 100.97

В ЦИК состоялась встреча с помощником Генерального секретаря ООН

125  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча Председателя Кыргызской Республики Н.Шайлдабековой с помощником Генерального секретаря ООН, Директором Регионального бюро Программы развития ООН для стран Европы и СНГ Мирьяной Сполярич Эггер, сообщает Центризбирком.

Председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова поблагодарила госпожу Сполярич Эггер за встречу и внимание к вопросам развития выборного права и процесса, что принимается кыргызской стороной как свидетельство поддержки ООН усилиям Кыргызской Республики по демократизации выборной системы.

Кыргызстан проходит непростой путь в процессе демократизации, в том числе и выборного процесса, поиска оптимальных решений по выборам всех уровней. Центральная избирательная комиссия работает над тем, что сделать устойчивыми позитивные результаты, достигнутые в рамках реформы, устранить имеющиеся недостатки и принять все необходимые меры, чтобы предстоящие выборы прошли свободно, законно, мирно и способствовали развитию Кыргызстана.

Мирьяну Сполярич Эггер была информирована, что в октябре 2020 года проведены парламентские выборы, которые были признаны недействительными в результате массового подкупа и применения административного ресурса. Но это не снижает значения комплекса мер, предпринятых в рамках совместного с ПРООН проекта, благодаря которому удалось решить многие ключевые задачи развития выборного процесса. Об этом говорят и оценки международных миссий наблюдателей в октябре 2020 года, январе, апреле 2021 года, которые позитивно отметили уровень организации выборного процесса и принимаемые страной меры по инклюзивности, достоверности и прозрачности, конкурентности выборов. Вместе с тем остаются проблемы, связанные с общей политической культурой выборов, незаконными действиями кандидатов и партий по подкупу и применению административного ресурса, необходимостью эффективного привлечения к ответственности за нарушения, на решении которых Центризбирком вместе с правоохранительными органами сосредоточит свои усилия в дальнейшем.

В соответствии с Конституцией сейчас планируются изменения в избирательное законодательство, связанные с выборами в парламент. Идет обсуждение между пропорциональной и мажоритарной-смешанной избирательной системами, но вне зависимости от решения парламента в этой части, должны быть сохранены принципы и стандарты свободных и демократических выборов, которых Кыргызстан достиг в процессе реформы. Имеется политическая воля со стороны руководства страны, чтобы обновить реальную ситуацию внутри выборов и обеспечить конкурентный и свободный процесс, принять все меры по законности выборов.

На прошедших выборах депутатов местных кенешей - в трех городах вследствие многочисленных нарушений, выборы признаны недействительными и идет процесс повторных выборов. Вместе с тем, на тех же выборах видимы существенные изменения: так, во многих районах и городах благодаря как работе комиссий и госорганов по содействию выборам, так и благодаря соблюдению законов со стороны кандидатов и партий, выборы прошли спокойно, конкурентно, партии получили сбалансированный обьем голосов избирателей (так, в 9 городах в кенеши прошли все партии, участвовавшие в выборах). В этих городах и районах в ходе выборов практически не было жалоб на нарушения, - сказала Н.Шайлдабекова. Это показывает, что для достижения честных выборов, важны действия в этом направлении всех субьектов выборов: и комиссий, и партий, кандидатов, правоохранительных органов, органов МСУ.

Директор Регионального бюро Программы развития ООН для стран Европы и СНГ М.Сполярич Эггер заявила о готовности ООН и ПРООН и дальше поддерживать кыргызскую сторону в процессе демократизации выборного процесса. Она заявила что со стороны ПРООН будут изучены потребности в отношении важных для Кыргызстана предстоящих парламентских выборов и вопросы возможной поддержки.

Мирьяну Сполярич Эггер также сделала акцент на необходимости продвижения участия женщин во всех сферах жизни, как в политической, так и в экономической. "Я сказала об этом президенту на встрече. Он тоже заверил меня, что это является одним из его приоритетов. Мы запустили инициативу по созданию Центрально-азиатской группы женщин, которые занимают высокие позиции в политике и экономике с тем, чтобы они содействовали расширению участия женщин. Если кыргызская сторона будет заинтересована создать такую платформу на национальном уровне, мы готовы оказывать поддержку –сказала она.

Шайлдабекова Н.К. выразила благодарность ПРООН и другие агенствам системы ООН за последовательную поддержку реформирования и демократизации избирательной системы Кыргызской Республики на протяжении ряда лет, а также отметила личный вклад главы ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен, глубокое понимание с ее стороны вопросов развития страны и чуткое реагирование на потребности в поддержке этих процессов, активное взаимодействие всей команды ПРООН с ЦИК.

Постоянный представитель ПРООН Луиз Чемберлен обозначила ряд важных вопросов реализации проекта поддержки реформы выборов и выразила готовность к дальнейшей совместной работе в свете парламентских выборов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402437
Теги:
ООН, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  