В ЦИК состоялась встреча с помощником Генерального секретаря ООН

Состоялась встреча Председателя Кыргызской Республики Н.Шайлдабековой с помощником Генерального секретаря ООН, Директором Регионального бюро Программы развития ООН для стран Европы и СНГ Мирьяной Сполярич Эггер, сообщает Центризбирком.

Председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова поблагодарила госпожу Сполярич Эггер за встречу и внимание к вопросам развития выборного права и процесса, что принимается кыргызской стороной как свидетельство поддержки ООН усилиям Кыргызской Республики по демократизации выборной системы.

Кыргызстан проходит непростой путь в процессе демократизации, в том числе и выборного процесса, поиска оптимальных решений по выборам всех уровней. Центральная избирательная комиссия работает над тем, что сделать устойчивыми позитивные результаты, достигнутые в рамках реформы, устранить имеющиеся недостатки и принять все необходимые меры, чтобы предстоящие выборы прошли свободно, законно, мирно и способствовали развитию Кыргызстана.

Мирьяну Сполярич Эггер была информирована, что в октябре 2020 года проведены парламентские выборы, которые были признаны недействительными в результате массового подкупа и применения административного ресурса. Но это не снижает значения комплекса мер, предпринятых в рамках совместного с ПРООН проекта, благодаря которому удалось решить многие ключевые задачи развития выборного процесса. Об этом говорят и оценки международных миссий наблюдателей в октябре 2020 года, январе, апреле 2021 года, которые позитивно отметили уровень организации выборного процесса и принимаемые страной меры по инклюзивности, достоверности и прозрачности, конкурентности выборов. Вместе с тем остаются проблемы, связанные с общей политической культурой выборов, незаконными действиями кандидатов и партий по подкупу и применению административного ресурса, необходимостью эффективного привлечения к ответственности за нарушения, на решении которых Центризбирком вместе с правоохранительными органами сосредоточит свои усилия в дальнейшем.

В соответствии с Конституцией сейчас планируются изменения в избирательное законодательство, связанные с выборами в парламент. Идет обсуждение между пропорциональной и мажоритарной-смешанной избирательной системами, но вне зависимости от решения парламента в этой части, должны быть сохранены принципы и стандарты свободных и демократических выборов, которых Кыргызстан достиг в процессе реформы. Имеется политическая воля со стороны руководства страны, чтобы обновить реальную ситуацию внутри выборов и обеспечить конкурентный и свободный процесс, принять все меры по законности выборов.

На прошедших выборах депутатов местных кенешей - в трех городах вследствие многочисленных нарушений, выборы признаны недействительными и идет процесс повторных выборов. Вместе с тем, на тех же выборах видимы существенные изменения: так, во многих районах и городах благодаря как работе комиссий и госорганов по содействию выборам, так и благодаря соблюдению законов со стороны кандидатов и партий, выборы прошли спокойно, конкурентно, партии получили сбалансированный обьем голосов избирателей (так, в 9 городах в кенеши прошли все партии, участвовавшие в выборах). В этих городах и районах в ходе выборов практически не было жалоб на нарушения, - сказала Н.Шайлдабекова. Это показывает, что для достижения честных выборов, важны действия в этом направлении всех субьектов выборов: и комиссий, и партий, кандидатов, правоохранительных органов, органов МСУ.

Директор Регионального бюро Программы развития ООН для стран Европы и СНГ М.Сполярич Эггер заявила о готовности ООН и ПРООН и дальше поддерживать кыргызскую сторону в процессе демократизации выборного процесса. Она заявила что со стороны ПРООН будут изучены потребности в отношении важных для Кыргызстана предстоящих парламентских выборов и вопросы возможной поддержки.

Мирьяну Сполярич Эггер также сделала акцент на необходимости продвижения участия женщин во всех сферах жизни, как в политической, так и в экономической. "Я сказала об этом президенту на встрече. Он тоже заверил меня, что это является одним из его приоритетов. Мы запустили инициативу по созданию Центрально-азиатской группы женщин, которые занимают высокие позиции в политике и экономике с тем, чтобы они содействовали расширению участия женщин. Если кыргызская сторона будет заинтересована создать такую платформу на национальном уровне, мы готовы оказывать поддержку –сказала она.

Шайлдабекова Н.К. выразила благодарность ПРООН и другие агенствам системы ООН за последовательную поддержку реформирования и демократизации избирательной системы Кыргызской Республики на протяжении ряда лет, а также отметила личный вклад главы ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен, глубокое понимание с ее стороны вопросов развития страны и чуткое реагирование на потребности в поддержке этих процессов, активное взаимодействие всей команды ПРООН с ЦИК.

Постоянный представитель ПРООН Луиз Чемберлен обозначила ряд важных вопросов реализации проекта поддержки реформы выборов и выразила готовность к дальнейшей совместной работе в свете парламентских выборов.