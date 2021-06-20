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Выборы в Армении: Обстрел машины и перестрелка из газовых пистолетов

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- Ренат Кольцов
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Сегодня, неизвестные выстрелили в автомобиль Армана Бабаджаняна. Самого кандидата в премьеры от демократического блока Армении в момент обстрела в машине не было.

"Стреляли по моей машине. Когда убийца, вор, мафиози на свободе, да еще принимает участие в выборах, то мы не избежим происшествий", - написал Бабаджаняна в фейсбуке. Политик не уточнил кого именно он имеет в виду.

"Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" выступает за смену политического курса Армении в сторону США и ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что в Араратской области на одном из избирательных участков представители партий "Процветающая Армения" и "Подъем" открыли стрельбу из газового пистолета.

Сегодня, 20 июня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы.


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URL: https://www.vb.kg/402440
Теги:
покушение, Армения
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