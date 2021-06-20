Три охранника и девять собак охраняют плоды манго стоимостью в 4,500$

Санкальп Сингх Парихар познакомился в поезде в Ченнай с человеком, который предложил ему купить "особенный саженец манго" за 2500 рупий (33 доллара), передаёт TJ со ссылкой на Vice. Фермер решил рискнуть и купил фрукт.

"Я не знал, что это за сорт манго, поэтому назвал её Дамиани в честь своей матери. Я вырастил [саженец] как обычное растение, но через несколько месяцев увидел, что оно приобрело красивый красный цвет", - рассказал изданию фермер.

Позднее от бизнесменов из Сурата и Мумбаи Парихар узнал, что на его ферме растёт японское манго Миядзаки, известное также как "Яйцо Солнца". Оно считается самым дорогим сортом манго в мире. Фермеры предложили купить его за 283 доллара, но в 2019-м году два таких фрукта продали с аукциона за 4500 долларов.

"Мякоть похожа на желе, цвет потрясающий, и вы даже можете съесть кожуру", - описывает фрукт Парихар. Несмотря на высокую его цену он и его жена Ради не собираются продавать плоды, а хотят сделать фрукт более доступным для индийских фермеров.

Сейчас на ферме Парихара растёт 52 фрукта. После новостей об этом в местных СМИ у фермера украли 14 манго. Теперь фрукты круглосуточно охраняют три охранника и девять сторожевых собак.