Россия поможет Кыргызстану в сфере налогов и маркировки продукции

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя рравительства Российской Федерации Алексея Оверчука с заместителем председателя Кабинета министров – министром экономики и финансов Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым. Стороны, как рассказали в кабмине РФ, обсудили широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено темам маркировки товаров и совершенствования налогового администрирования в КР. Отмечена необходимость подготовки конкретных инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства. В дальнейшем они будут предложены к рассмотрению в рамках предстоящего 23-го заседания Межправительственной Российско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Предыдущее заседание МПК состоялось 22 сентября 2020 года в Бишкеке. Рассказывая журналистам о его итогах, глава российской части этой комиссии Алексей Оверчук также отмечал, что РФ готова оказать республике техническое содействие по двум важным проектам. "Первый - техническое содействие налоговому администрированию. У России самая продвинутая система, и мы готовы поделиться наработками", - сказал Оверчук. По его словам, это позволит за счет собираемости налогов внести существенный вклад в развитие страны. Второй проект - программа маркировки, которая позволит сделать рынок более прозрачным.

Напомним, что Совет Евразийской экономической комиссии в марте текущего года утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. По информации торгового блока ЕЭК, основной целью самой маркировки является обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, а также "обеление" рынка: контроль легальности оборота товаров и сокращение уровня контрафакта. Благодаря этому, как подчеркнуто, вырастут возможности легальных производителей и продавцов реализовать свои товары на рынке Союза, последует увеличение объемов производства и создание новых рабочих мест.