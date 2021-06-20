"Ишеним" опубликовала список своих кандидатов в депутаты БГК

ЦИК КР опубликовала список кандидатов в Бишкекский городской кенеш от партии "Ишеним".

В список, который был утвержден на съезде партии единогласно 13 июня этого года, попали в основном молодые и талантливые претенденты.

Также на съезде была утверждена программа партии, в которой предложены конкретные реформы по превращению столицы Кыргызстана в один самых передовых городов.

Список кандидатов в депутаты БГК от политической партии "Ишеним":

Аматов Рысбай Аматович

Исмаилов Сайдахмат Аблезович

Идырова Рамина

Акылбеков Асылбек

Тиллебаев Арнас

Сатыбалдиева Гульнара

Дайырбеков Таалай

Щульц Светлана

Жамгырчиев Талантбек

Рыскулов Эмиль

Имангазиева Адиса

Айтиев Саматбек Азизович

Хаджиев Алишер

Чеченова Мадина

Голенко Александр

Лисниченко Валентина

Эсенбек уулу Эрлан

Данияров Дияр

Рымбекова Эльнура

Качкынбаев Эмирлан

Орозбек кызы Эльмира

Усеналиев Бекжан

Айдаров Арстанбек

Тороева Айдана

Шералиев Токталы

Болотов Азамат Кадырбаевич

Байышбекова Назгуль

Касымов Темир

Абдыкеримов Тариель

Тойчиева Асель.