Прогноз погоды и гороскоп на 21 июня

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня в Бишкеке: без осадков, температура днем до +31, ночью до +16. Качество воздуха, по оценке air.plumelabs.com, - отличное.

Биометеорологический прогноз:

Геомагнитная обстановка: Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Индекс метеочувствительности: Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

В Чолпон - Ате: без осадков, температура воздуха + 22, ночью, дождь + 11.

ГОРОСКОП

Овен. Сегодня не слишком благоприятный день в плане здоровья, обусловленный заметным снижением физической активности типичных Овнов. Не исключён разрыв сложившихся отношений из-за ссор и взаимных обид. События этого дня по большей части будут неблагоприятными для Овнов, можно даже сказать, что вас будет преследовать невезение. Однако к вечеру взаимоотношения с окружающими людьми вернутся в нормальное русло. Астрологическая картина этого дня способствуют отдыху около водоёма, также хорошим выбором будет посещение бассейна или бани.

Телец. Противоречивый день. Стечение сегодняшних планетарных аспектов потребует от Тельцов максимальной гибкости в отношениях с другими людьми и умения менять свою манеру поведения в зависимости от возникающей ситуации. Не исключено неожиданное развитие событий в непланируемом вами направлении. Также будьте готовы к возможным проблемам с близкими людьми, поскольку это, скорее всего, повлечёт за собой дополнительные расходы.

Близнецы. Сегодняшний день благоприятствует Близнецам в построении планов на ближайшее будущее, укреплению старых связей и оказанию помощи близким людям. Это хорошее время для активного отдыха, занятия спортом и коллективных мероприятий. Однако не исключено, что полученная в этот день информация может неожиданно изменить намеченные планы, а обстоятельства потребуют проявления выдержки. Уделите некоторое время своему физическому состоянию, из-за снижения жизненного потенциала вам сейчас противопоказаны любые действия, связанные с риском для здоровья.

Рак. В нынешних обстоятельствах на первый план в жизни Раков выступают самозащита и укрепление завоёванных ранее позиций. Скорее всего, в этот день предстоит отстаивать свой авторитет и жизненные принципы, при этом постарайтесь действовать уверенно и энергично, в противном случае дальнейшие события будут происходить в невыгодном для вас свете. День также благоприятен для общения, упрочнения семейных отношений и личных контактов. Некоторых Раков ждёт яркое любовное увлечение.

Лев. Достаточно нервозный для Львов день. Жизненные силы и эмоциональный потенциал на спаде, и в то же самое время домашние заботы и бытовые проблемы требуют быстрого решения. Сегодня вероятно некоторое ухудшение самочувствия, а любое заболевание, пришедшееся на этот день, может иметь продолжительный характер. Также вероятен конфликт с родственниками или детьми.

Дева. Сегодня хорошее время для семейных отношений и любовных приключений. Эмоциональная и физическая составляющие жизни Дев на высоком уровне. Не исключено, что именно в этот день возникнет необходимость принятия важных решений в жизни личной. Гороскоп советует Девам правильно оценивать свои возможности, а к партнёрам не предъявлять завышенных требований. Если у вас есть давние разногласия с родственниками или близкими людьми, постарайтесь сегодня их урегулировать, нынешний день, как никакой другой, располагает к подобным действиям.

Весы. Заботы по дому займут сегодня значительную часть времени многих Весов. Скорее всего, вам придётся изменить первоначально определённые планы или взять на себя, помимо намеченных, дополнительные обязательства. Если вы не в силах справиться со всем, обратитесь к помощи друзей или близких людей. Астрологическая обстановка ближайших дней указывает на то, что вскоре предстоят неожиданные расходы, постарайтесь в этот день не делать без особой нужды каких бы то ни было покупок.

Скорпион. Сегодня для Скорпионов день отдыха, получения новых знаний и восстановления энергетического потенциала. Хорошее время для коллективных мероприятий и общения в кругу друзей или родственников. В первой половине дня возможно возникновение забот личного характера, а любое неприятное известие способно довести напряжение до эмоционального срыва. Попытайтесь большую часть дня находиться на свежем воздухе в спокойной, расслабляющей обстановке, например, у водоёма. Вечером не исключены некоторые осложнения во взаимоотношениях с младшими родственниками.

Стрелец. Благоприятные аспекты этого дня способствуют общению, развлечениям и активному отдыху Стрельцов. Сегодня, скорее всего, некоторых из представителей вашего знака Зодиака посетит творческое вдохновение. Начиная со второй половины дня, рекомендуется проявить осторожность, особенно если вы решили заняться обустройством дачного участка или ремонтом жилого помещения, поскольку вероятны травмы. Также не исключены просчёты, которые не позволят завершить начатое дело.

Козерог. Планетарные аспекты сегодняшнего дня вряд ли принесут успех представителям знака Зодиака Козерог. Скорее всего, мужчин из числа вашего знака ожидает событие, которое поставит перед необходимостью переосмыслить ситуацию, сложившуюся в личной жизни. Возможны осложнения во взаимоотношениях с близким человеком из-за сплетен со стороны недоброжелателей. Представители прекрасной половины вашего зодиакального созвездия могут стать мишенью для нападок и недобрых шуток из-за легкомысленного поступка или опрометчивого высказывания, сделанного накануне.

Водолей. Удачные обстоятельства этого дня способствуют духовному и творческому росту Водолеев. Сегодня хорошее время для развития и укрепления отношений, перемен к лучшему в личной жизни, принятия решения о вступлении в брак. Скорее всего, сегодня удастся решить один из наболевших вопросов в семье. Если у вас есть ребёнок, уделите ему несколько больше внимания, чем обычно, вероятно, именно сейчас ему необходима ваша поддержка. Проявленные в этот день здравая оценка происходящих событий и находчивость, позволят Водолеям справиться с любыми нестандартными ситуациями.

Рыбы. Сегодняшний день характеризуется неоднозначно. Его начало не благоприятствует общению с близкими людьми и друзьями. Сторонитесь резких высказываний и разговоров на повышенных эмоциях, в противном случае ситуацию можно обострить до предела. Нежелание внять доводам партнёра и раздражительность с вашей стороны, могут вызвать такую же ответную реакцию. В этот день Рыбам лучше избегать романтических приключений, поскольку в дальнейшем они могут повлечь за собой нежелательные последствия, не идите на поводу у страсти.

Подготовлено по материалам: accuweather.com, air.plumelabs.com, world-weather.ru, astroscope.ru