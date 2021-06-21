Госантимонополия: цены на овощи стабилизируются с новым урожаем

Руководство Государственного агентства антимонопольного регулирования и сотрудники отдела по городу Бишкек и Чуйской области провели мероприятия по недопущению необоснованного повышения цен на рынках Сары Озoн и Орто-Сай. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе рабочего выезда с реализаторами рынков была проведена разъяснительная работа о недопущении необоснованного роста цен на морковь, картошку и др. овощи.

"В ближайшее время цены будут стабилизироваться, так как будет новый урожай.Также надо учесть, что в отношении крупных игроков на рынке моркови проводится антимонопольные мероприятия, направленные на предотвращения необоснованного роста цен и соблюдения требований Закона Кыргызской Республики "О конкуренции", - поясняют в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники антимонопольного органа ежедневно проводят разъяснительные работы на рынках и в торговых сетях по всей территории КР.