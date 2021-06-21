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Деятели КР обратились к президенту с просьбой освободить Омурбека Бабанова

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- Оксана Гут
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Государственные и культурные деятели Кыргызстана назвали задержание Омурбека Бабанова безосновательным и обратились с просьбой об его освобождении в своем открытом письме к президенту Садыру Жапарову как гаранту Конституции.

"По началу Бабанова вызывали на допрос как свидетеля, получили подпись под повесткой о явке на последующие допросы. Затем это решение мгновенно меняется, и другой следователь берет его под стражу, избрание меры пресечения проходит в закрытом режиме. Специально не выдают аудио и видеофайлы, они исчезают, нет открытой информации о вменяемом ему обвинении. Видя все это, мы понимаем, что задержание Омурбека Бабанова безосновательно", – говорится в письме, которое подписали доктор геолого-минералогических наук Апас Жумагулов, академик Абдыганы Эркебаев, академик и экс-спикер ЖК КР Алтай Борубаев, народный поэт Анатай Омурканов, герой КР, нейрохирург Миталип Мамытов, экс-госсекретарь КР Накен Касиев, профессоры Роза Айтматова, Муратбек Бегалиев, Сулайман Кайыпов, генералы Абдыгул Чотбаев и Анатолий Скаргин, а также экс-вице-премьер-министр КР Уктомхан Абдуллаева.

Деятели напомнили, что Омурбек Бабанов, во время своей работы в правительстве, открыто говорил о необходимости пересмотра старых договоров с "Центеррой Голд" и вернул 16 300 гектаров обратно Кыргызстану. Своим постановлением о выдаче льготных кредитов, за счет Кумтора, он помог многим нуждающимся семьям. Таким образом он только защищал интересы Кыргызстана.

"Если бы Омурбек Бабанов допустил нарушения законов в отношении Кумтора, прежняя власть во время его политического гонения возбудила бы дело, повесив на него вину", – отмечают деятели.

Они подчеркнули, что в этой борьбе за правопорядок не должны страдать невиновные люди, каким, по их мнению, является Омурбек Бабанов.

"Обращаемся к Вам с просьбой изменить меру пресечения Омурбека Бабанова под подписку о невыезде. Для народа важно, чтобы следствие и судебные процессы проходили открыто", – заключили деятели.


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URL: https://www.vb.kg/402457
Теги:
ГКНБ, Кумтор, СИЗО, Омурбек Бабанов, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан
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