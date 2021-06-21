Прокуратура вернула в муниципалитет 10 участков стоимостью 20 млн сомов

Прокуратурой Кара-Суйского района Ошской области в муниципальную собственность возвращены отдельные земельные участки населенных пунктов, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Поясняется, что в ходе прокурорской проверки было установлено, что глава Шаркского айыл окмоту Кара-Суйского района в нарушение земельного законодательства незаконно предоставил физическим лицам земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, расположенные в селе Ташлак Шаркского айыльного округа.

Прокуратурой района по данному факту возбуждено уголовное дело, а также в внесены исковые заявления в соответствующие суды о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов о праве частной собственности на 10 земельных участков, которые в последующем полностью удовлетворены.

В целях восстановления права муниципальной собственности на вышеупомянутые земельные участки, прокуратурой района на имя главы айыл окмоту внесены акты прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых в муниципальную собственность Шаркского айыл окмоту возвращены 10 земельных участков стоимостью 20 миллионов сомов.