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Прокуратура вернула в муниципалитет 10 участков стоимостью 20 млн сомов

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- Александра Василькова
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Прокуратурой Кара-Суйского района Ошской области в муниципальную собственность возвращены отдельные земельные участки населенных пунктов, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Поясняется, что в ходе прокурорской проверки было установлено, что глава Шаркского айыл окмоту Кара-Суйского района в нарушение земельного законодательства незаконно предоставил физическим лицам земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, расположенные в селе Ташлак Шаркского айыльного округа.

Прокуратурой района по данному факту возбуждено уголовное дело, а также в внесены исковые заявления в соответствующие суды о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов о праве частной собственности на 10 земельных участков, которые в последующем полностью удовлетворены.

В целях восстановления права муниципальной собственности на вышеупомянутые земельные участки, прокуратурой района на имя главы айыл окмоту внесены акты прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых в муниципальную собственность Шаркского айыл окмоту возвращены 10 земельных участков стоимостью 20 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/402458
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, закон, Кыргызстан
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