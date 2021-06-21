Садыр Жапаров принял замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективных направлениях кыргызско-российского двустороннего сотрудничества, а также ходе реализации достигнутых договоренностей по итогам встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в г. Сочи 24 мая т.г.", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были также обсуждены принимаемые сторонами меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в том числе вопросы поставки российских вакцин в страну.