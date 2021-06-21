В России хотят изменить отбор иностранцев на обучение в вузах по квоте

Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект приказа, который изменяет правила отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в российских вузах в рамках правительственной квоты. Об этом сообщили в данном ведомстве.

Предусмотрено, что право на приоритетное зачисление в вузы без прохождения отборочных мероприятий будет предоставлено иностранцам, которые участвовали в российских и зарубежных мероприятиях для школьников и студентов, и показали самые высокие результаты освоения общеобразовательных предметов и учебных дисциплин.

В частности, таким правом наделяются члены национальных сборных команд - участников международных олимпиад по общеобразовательным предметам; победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители национальных (общегосударственных) олимпиад по общеобразовательным предметам, которые проводят страны СНГ.

Также речь идет о победителях и призёрах заключительных этапов мероприятий, включённых в перечень мероприятий для предоставления грантов президента России лицам, поступившим на обучение в вузы и научные организации по программам магистратуры.

Приоритетным правом иностранные гражданине смогут воспользоваться в год проведения олимпиады или конкурса. И - в течение двух последующих лет, если они участвуют в отборе для обучения по образовательным программам, соответствующим профилю указанного мероприятия.

В случае, если число кандидатов превысит количество мест, выделенных иностранному государству для отбора в рамках плана приёма, то по согласованию с Минобрнауки будут установлены дополнительные критерии отбора талантливых иностранцев для обучения в российских вузах по квоте.

8 декабря 2021 год вступило в силу постановление, согласно которому правительство РФ уточнило порядок предоставления образовательным организациям грантов на обучение иностранных граждан в России на бюджетной основе. В частности, установлены условия предоставления средств, перечень необходимых документов, а также порядок размещения сведений о грантах в сети Интернет. Деньги будут выдавать в форме субсидий на обучение по программам среднего, высшего и дополнительного образования в пределах квоты на обучение иностранцев и лиц без гражданства. Гранты смогут получить образовательные организации, которые не являются получателем иных средств из федерального бюджета, не имеют просроченной задолженности перед бюджетом, и долгов по налогам, сборам, страховым взносам.

По информации СМИ, до 2020 года включительно установленная правительством РФ квота на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации составляла 15 тысяч человек, в 2021-м возросла 18 тысяч, в 2022-м достигнет 23 тысяч, с 2023-го составит 30 тысяч. Это предусмотрено соответствующим правительственным постановлением от 18 декабря 2020 года.

Кабмин РФ на ежегодной основе выделяет квоты и для обучения граждан Кыргызской Республики в вузах РФ. Сейчас в них получают высшее образование в общей сложности более 15 тысяч кыргызстанцев, из них 6 тысяч 567 - по целевой квоте на бюджетной основе.