Иностранцев в РФ будут тестировать с помощью компьютерных технологий

В России вводится единая процедура комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан. Он будет проводиться с использованием компьютерных и дистанционных технологий.

Как напомнили в Госдуме РФ, 7 июня вступил в силу закон, который направлен на обеспечение единой процедуры экзамена по всей стране и устанавливает порядок ее проведения на федеральном уровне.

Ранее регионы могли самостоятельно устанавливать перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена, а также утверждать порядок и форму его проведения. Теперь же экзамены будут проводить образовательные организации, входящие в официальный перечень, которые станут выдавать сертификаты, подтверждающие уровень знаний.

"Знание русского языка дает новые возможности для самореализации граждан других стран. Это позволяет им получить образование в Российской Федерации, устроиться на работу, ознакомиться с достоянием культурного наследия", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Требования к минимальному уровню знаний иностранцем русского языка, истории России и основ ее законодательства будут дифференцированы в зависимости от цели пребывания в стране, в числе которых - получение разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или получение патента на трудовую деятельность, не требующего визы.

Гражданам Кыргызстана как страны, входящей в Евразийский экономический союз, разрешения на осуществление трудовой деятельности в России не требуется. Однако экзаменоваться придется тем, кто хочет получить разрешение на временное проживание или вид на жительство (РВП и ВНЖ).

Согласно установленным требованиям, экзамен по русскому языку как иностранному будет проводиться в устной и письменной формах (за исключением иностранцев, претендующих на получение разрешения на работу или патента), по истории России и основам законодательства - письменно в виде тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Продолжительность экзамена получения РВП или ВНЖ - не более 90 минут, он будет фиксироваться на видео- и аудиозаписи.

Соответствующее постановление правительства вступит в силу 1 сентября 2021 года. Согласно постановлению о методике расчета стоимости проведения экзамена, ее максимальный размер составит для РВП и ВНЖ 5 900 рублей. Этот документ также вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать в течение шести лет.

Иностранцам, успешно сдавшим экзамены, будут выдаваться сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели его получения. Эти документы будут действительными до окончания срока их действия, но не более пяти лет.