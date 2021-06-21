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Нургуль Бакирова посетила суды в Иссык-Кульской и Чуйской областях

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- Оксана Гут
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Сегодня, 21 июня, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова побывала с рабочей поездкой в Иссык-Кульской и Чуйской областях. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда КР.

Глава ВС посетила Балыкчинский городской суд.

"Во время встречи с судьями и сотрудниками аппарата суда председатель указала на необходимость постоянной работы по достижению единой судебной практики, укреплению доверия и престижа судебной системы и тесного взаимодействия с органами местной власти. Особо было подчеркнуто неукоснительное следования букве закона, как в процессе отправления правосудия, так и вне служебной деятельности", - говорится в сообщении.

Председателю продемонстрировали систему аудио и видео фиксации судебного заседания и автоматизированную информационную систему суда, посредством которой осуществляется автоматическое распределение дел.

Отмечается, что в двухэтажном здании суда кроме рабочих кабинетов есть два зала судебных заседаний, помещение для архива, комната для несовершеннолетних, контрольно-пропускной пункт, отдельная комната для конвоирования.

Также сегодня Нургуль Бакирова ознакомилась с ходом цифровизации в Кеминском районном суде Чуйской области. Председатель ВС ознакомилась с материально-техническим оснащением суда, условиями труда и особое внимание уделила установленным системам аудио и видео фиксации судебного заседания, а также автоматизированной информационной системе суда, посредством которой осуществляется автоматическое распределение дел.

Проведена встреча с судьями и сотрудниками аппарата суда, на которой Бакирова обратила внимание участников на важности неукоснительного соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, поручила постоянно вести работу по повышению качества работы, культуры сотрудников. Были затронуты также вопросы кадрового потенциала и проводимой в стране судебно-правовой реформы.

"Нургуль Бакирова акцентировала внимание сотрудников Кеминского районного суда на необходимость вести работу по предупреждению роста преступности и строго придерживаться закона в своей деятельности", - отмечают в ведомстве.

В ходе встречи председатель ответила на вопросы судебных исполнителей, приставов и сотрудников суда.


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URL: https://www.vb.kg/402482
Теги:
Верховный суд, Иссык-Кульская область, суд, судебная реформа, Кыргызстан
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