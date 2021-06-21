Кто намерен стать депутатом БГК: Первая десятка кандидатов от 18 партий

20 июня Бишкекская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша списки кандидатов 18 политических партий. Сегодня Бишкекская ТИК уже провела жеребьевку по порядковым номерам партий в бюллетене.
Всего был выдвинут 1371 кандидат. Зарегистрированы списки кандидатов в количестве 1258 кандидатов - по различным причинам 113 кандидатам было отказано в регистрации. Напомним, повторные выборы в БГК состоятся 11 июля.
ЦИК публикует обновленные списки кандидатов в депутаты в Бишкекский горкенеш. Представляем вам первую десятку:
Политическая партия Демократическая партия "Столица" (№14)
Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" (№1)
Политическая партия "Эмгек" (№4)
Политическая партия Демократическая партия "Туран" (№10)
Политическая партия "Келечек-Будущее" (№13)
Политическая партия "Реформа" (№12)
Политическая партия "Онугуу-Прогресс" (№15)
Политическая партия "Биздин Кыргызстан" (№2)
Политическая партия "Биздин Эл" (№18)
Политическая партия "Замандаш" (№5)
Политическая партия "Социально-политическая партия "Сила в единстве" (№6)
Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил" (№3)
Политическая партия "Улуу-Журт" (№16)
Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана" (№7)
Политическая партия "Ынтымак" (№17)
Политическая партия "Социал-демократы" (№11)
Политическая партия "Ишеним" (№8)
Политическая партии "Айкол Кыргызстан" (№9)
(На портале https://talapker.shailoo.gov.kg/ информация о партии "Айкол Кыргызстан" на момент публикации еще не была внесена. Однако, ранее в ЦИК сообщили, что список их кандидатов в БГК решено зарегистрировать, учитывая, что он не был изменен с выборов, прошедших 11 апреля).