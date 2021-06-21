Кто намерен стать депутатом БГК: Первая десятка кандидатов от 18 партий

20 июня Бишкекская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша списки кандидатов 18 политических партий. Сегодня Бишкекская ТИК уже провела жеребьевку по порядковым номерам партий в бюллетене.

Всего был выдвинут 1371 кандидат. Зарегистрированы списки кандидатов в количестве 1258 кандидатов - по различным причинам 113 кандидатам было отказано в регистрации. Напомним, повторные выборы в БГК состоятся 11 июля.

ЦИК публикует обновленные списки кандидатов в депутаты в Бишкекский горкенеш. Представляем вам первую десятку:

Политическая партия Демократическая партия "Столица" (№14)

Омурзаков Данияр Алмазбекович Саккараев Ратмир Замирович Мусаева Асель Маратовна Абдыраимов Куан Мирланович Макешев Мирбек Геннадьевич Торогельдиева Мээрим Каныбековна Азарбеков Аскат Нарынбекович Сейитмамбетов Улукбек Байышевич Акопиянова Светлана Акопияновна Кайбылдаев Насыр Болотбекович.

Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" (№1)

Сурапбаев Таалайбек Каримжанович Токтогулов Максат Сарылбекович Ашырова Айканыш Жоомартовна Бактыбеков Алымбек Бактыбекович Досиев Эдик Шарипович Нусубалиева Мээрим Макулбековна Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич Сыдыков Кудайберген Сагынович Ашанбаева Омуркан Бактыбековна Мусралиев Аскар Дуйнебекович.

Политическая партия "Эмгек" (№4)

Абиров Жаныбек Болотбекович Балакин Сергей Борисович Алымбаева Элизавета Бердиевна Иманалиев Бактиярбек Бейшенбекович Жакышов Русланбек Шергазиевич Акунова Лира Абдиев Бактыбек Кемелович Досалиев Эльмир Акуналыевич Кенжебаева Светлана Козубаевна Долотбаков Самат Желденович.

Политическая партия Демократическая партия "Туран" (№10)

Кудайберген уулу Тилекмат Турусбеков Айдар Темирбекович Тургунбекова Зыягүл Тургунбековна Ниязакунов Руслан Жекшенович Ибраев Ырысбек Арстанбекович Ташболот кызы Нуржан Идирисов Максатбек Тынчтыкбекович Иманалиев Максат Нурланович Чыналиева Алтынай Бейшенбековна Ахматов Таалайбек Бердибекович.

Политическая партия "Келечек-Будущее" (№13)

Макешов Чингиз Дуйшенкулович Айдаров Нуралы Кудайбердиевич Абдыкаимова Назира Кадырбековна Мамбеталиев Алмаз Азаматович Бейшеналиев Эркинбек Жумабекович Султанбекова Назик Султанбековна Райымкулов Алмазбек Мырзамамытович Тантабаев Канатбек Ынакбекович Токтосунова Касиет Аскаровна Эсенаман уулу Темирлан.

Политическая партия "Реформа" (№12)

Сооронкулова Клара Сыргакбековна Джеенбаев Одиссей Алмазбекович Тарыкбаев Алмаз Нарынбекович Тентимишева Замира Шарапидиновна Насыкулов Урмат Өмүргазиевич Бекмуратов Назарбек Курманбекович Мулюкбаева Рузанна Аликовна Усенов Чынгыз Джолдошбекович Исакунов Айбек Замирбекович Карасартова Рита Рахмановна.

Политическая партия "Онугуу-Прогресс" (№15)

Абдыллабек уулу Манас Абдраимов Жылдызбек Асанкулович Садыкова Чолпонай Алмасбековна Карымшаков Фархад Саалиевич Исламов Мухамедазиз Алимжанович Джумаканова Айгуль Бейшебаевна Асанбеков Жаныбек Асанбекович Джунушалиев Жеңиш Бейшенбекович Жумашева Зульфия Назаралиевна Давыдов Эрмырза Давыдович.

Политическая партия "Биздин Кыргызстан" (№2)

Шайдуллаев Бакыт Абдуманапович Маматкалык уулу Жумабай Идрисова Ширин Адамалиевна Макеев Русланбек Ташболотович Аскеров Марат Мирбекович Самудинова Махабат Анарбековна Бөрубаев Жумгалбек Кайыпназарович Алымбаев Алайбек Анаркулович Дыйканбекова Акмарал Дыйканбековна Чыдынов Космосбек Маматжанович.

Политическая партия "Биздин Эл" (№18)

Алымбеков Айдар Бакытович Вавилова Мария Александровна Эсенаманова Назгуль Замирбековна Нурланов Азамат Нурланович Калыев Ноён Мыктарбекович Кадыралиева Ыргал Кармышаковна Матмусаев Адилет Таалайбекович Гареев Гали Рустамович Чымынова Наргиза Бактыяровна Осколенова Назгуль Акимкановна.

Политическая партия "Замандаш" (№5)

Омуракунов Аскар Мухтарбекович Коркмазов Руслан Хаджимуратович Бейшеева Анара Асанбековна Алыбаев Нурдин Иризбаевич Таширов Эмиль Абдил-Барриевич Турдубаева Назгуль Шаршеналиевна Козубаев Орунбай Ибрагимович Макеев Эмиль Чойимбекович Акматова Айнура Бектургановна Кыштообаев Кайрат Дарканбаевич.

Политическая партия "Социально-политическая партия "Сила в единстве" (№6)

Парханов Мирлан Абдивалиевич Махмудов Улан Алымжанович Караева Нуркыз Дуйшонбековна Мурадилаев Азиз Усенканович Абдивалиев Кадырбек Орунбаевич Аллафердова Ирина Анатольевна Дунларов Салим Анварович Лемеров Ахмед Санхурович Шатманалиева Асель Бакытовна Молдоташов Амантур Алибекович.

Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил" (№3)

Казакбай кызы Айжан Субанбеков Максат Субанбекович Мейманалиев Тыныбек Сагынбекович Асаналиева Гүлжамал Акматовна Нуркалыков Темирлан Туратович Рысбаев Максатбек Сайпидинович Султанбаева Анаркул Субанбаевна Кокумов Жоомарт Жамалбекович Мыктыбек уулу Рысбек Осмоналиева Асылгуль Кутубаевна.

Политическая партия "Улуу-Журт" (№16)

Аспек уулу Азамат Катаганов Анарбек Искакович Алимбек кызы Барчынай Иманалиев Кубанычбек Мырзабекович Ырыс уулу Медербек Громова Наталья Владимировна Абдыкадыр уулу Бектур Жапаров Кайрат Турдубекович Эсенканова Айзада Сатарбековна Эркинбаев Болотбек Урманович.

Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана" (№7)

Юсувалиев Эмиль Маденович Видишев Павел Викторович Лалаза Фарида Юнусовна Шералиева Эльмира Асанбековна Булекбаев Анвар Эркинович Алыпсатаров Мелисбек Джайчибекович Борубаева Гульхан Бираевна Бакаев Канатбек Талантбекович Закиров Таалайбек Толонович Аджибаева Жаңыл Бейшеновна.

Политическая партия "Ынтымак" (№17)

Алымбеков Максат Джумакадырович Эргешов Казыбек Кочкорович Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна Калыков Мийзамидин Абдырахманович Сариев Таалайбек Жолдошбаевич Халилова Гульназ Мажитовна Абдраимов Акжол Туйгунаалиевич Сариев Улан Алмасбекович Токомбаева Айгул Омурбековна Атаканов Малик Асизбекович.

Политическая партия "Социал-демократы" (№11)

Атамбаев Кадырбек Алмазбекович Темиркулов Таалай Орунбекович Дуйшекеева Элнура Качкыновна Абдуллажанов Султанбек Мухтарович Сарылдык уулу Илгиз Жумабаева Нурхан Сатволдыевна Усубалиев Таалайбек Болотбекович Камаева Айчурок Усонбековна Кермалиев Таалайбек Женишович Мырсалиева Айжан Мырсалиевна.

Политическая партия "Ишеним" (№8)

Аматов Рысбай Аматович Исмаилов Сайдахмат Аблезович Идырова Рамина Рамазановна Акылбеков Асылбек Акылбекович Тиллебаев Арнас Маматкадырович Сатыбалдиева Гульнара Терекбаевна Нурдинов Шаукет Абдулгазисович Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович Шульц Светлана Викторовна Жамгырчиев Талантбек Анарбекович.

Политическая партии "Айкол Кыргызстан" (№9)

Керимбеков Бакыт Макенович Лященко Евгений Евгеньевич Абдрахманова Чынаркуль Садырбековна Ниязов Эмиль Жумабекович Абдрахманов Болотбек Усеналиевич Алымкулова Чолпон Эмисовна Абдиев Болот Асанович Токтогазиев Темирбек Шукурбекович Исманалиева Наргиля Канатовна Сатаев Омурбек Дюшебекович.

(На портале https://talapker.shailoo.gov.kg/ информация о партии "Айкол Кыргызстан" на момент публикации еще не была внесена. Однако, ранее в ЦИК сообщили, что список их кандидатов в БГК решено зарегистрировать, учитывая, что он не был изменен с выборов, прошедших 11 апреля).