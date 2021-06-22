В Бишкеке прошла ежегодная акция "Свеча памяти"

Вчера вечером, на площади Победы, прошла акция "Свеча памяти". Там были зажжены сотни свечей, из которых выложили звезду и слова "Мы помним...". Акция посвящена 80–й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В этот день во многих странах мира люди почтили память всех тех, кто не дожил до победного мая, тех, кто погиб в боях, умер в тылу от голода и лишений. В Кыргызстане, благодаря организаторам - общественному фонду "Ветераны 365", акция прошла в шестой раз.

Около Вечного огня задолго до начала мероприятия было многолюдно. И вот над площадью зазвучал голос Левитана, объявивший о начале войны.

Когда чуть стемнело, горожанам разрешили зажечь свечи. Через пару минут замерцали сотни огоньков и словно разрывая ночную тьму, засияли главные слова: "Мы помним...". Объявили минуту молчания и в этот момент даже маленькие ребятишки притихли, понимали всю важность этого мига. От хрупких мерцающих свечей веяло теплом, участники акции еще долго не расходились, стояли вокруг горящих слов, оберегая их и не давая погаснуть.