"В 2012 году Атамбаев и Бабанов закрыли глаза на нарушения канадцев"

Спор между Кыргызстаном и Центеррой не должен рассматриваться как экономический спор двух субъектов правоотношений. Этот вопрос должен рассматриваться только в уголовном ракурсе. Представители компании и наши чиновники, которые сообща действовали против интересов нашей страны, должны быть признаны судами как преступники. Об этом редакции VB.KG заявил гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров, который в свое время защищал интересы граждан Кыргызстана, пострадавших в результате падения цианида в реку.

- Во главе Кумтора, по сути, работала межтранснациональная преступная группировка. Помните еще перед началом работы рудника в ТЭО предусматривалось, что будет разработано 14 тонн золота, но по факту разрабатывалось около 25-30 тонн. Хотя на самом деле золота добывалось намного больше. При этом наносился вред экологической среде, водным ресурсам и нашим ледникам.

С 2003 года пошли более тяжелые преступления, когда в угоду руководству канадской компании стали менять законы, которые прямо противоречили интересам нашей страны. Президенты и министры Кыргызстана непосредственно принимали участие в этом глобальном преступлении.

К примеру, в 2012 году когда работала парламентская комиссия по Кумтору, президент того времени Атамбаев и премьер-министр Бабанов не приняли во внимание итоги работы этой комиссии, которая собрала все нарушения канадцев и рекомендовала властям взыскать с компании многомиллионные штрафы за множество нарушений, в том числе и за разрушенные ледники. По сути, они закрыли на это глаза и, думается, не бескорыстно. Вместо этого Бабанов создает государственную комиссию, по итогам работы которой были приняты НПА, противоречащие интересам Кыргызстана, - отметил он.