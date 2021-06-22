В музее Фрунзе прошла выставка моделей боевой техники

Бишкекский клуб стендового моделизма в партнерстве с Кыргызским государственным мемориальным домом-музееем Михаила Фрунзе провел трехдневную выставку моделей боевой техники времен Второй мировой войны. Как рассказал VB.KG директор музея Бакытбек Бакчиев, выставка была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Цель выставки - патриотическое воспитание молодежи, ознакомление с историей военной техники, а также популяризация стендового моделизма, как вида технического творчества и досуга.

Основные разделы выставки:

- модели советской авиации периода Великой Отечественной в масштабах 1:48, 1:72 и 1:144;

- модели бронетехники стран-участников Второй мировой войны в масштабах 1:35 и 1:72;

- модели послевоенной и современной боевой техники в масштабах 1:35 и 1:72.

Как сообщил директор музея Бакытбек Бакчиев, до конца года планируются еще две выставки моделей боевой техники. И в том числе - выставка, посвященная 80-летию Московской битвы, в которой участвовала сформированная в Кыргызстане и Казахстане знаменитая Панфиловская дивизия.

Важно, что стендовый моделизм – это создание моделей-копий максимально приближенных к реальным объектам. Особая ценность моделей состоит в соблюдении пропорций, масштаба и точности воспроизведения внешнего вида прототипа.

Причем стендовый моделизм позволяет увидеть рядом и сопоставить образцы техники, которые в реальной жизни вряд ли получится увидеть вместе.