Аэропорт "Манас" запретил доступ в аэровокзалы провожающим и встречающим

Для встречающих и провожающих доступ в аэровокзалы аэропортов "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль" временно ограничены. Об этом сообщается на сайте ОАО "МАМ".

Отмечается, что эта мера принята в связи с ухудшением эпидемиологической сиуации.

"В целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 ОАО "Международный аэропорт "Манас" с 24 июня 2021 года временно ограничивает доступ внутрь зданий аэровокзалов для встречающих и провожающих в Международных аэропортах "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль", - говорится в сообщении.

Согласно введенным ограничениям, в здания аэропортов смогут пройти только пассажиры имеющие билеты на вылет на указанную дату.

Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.