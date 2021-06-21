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Аэропорт "Манас" запретил доступ в аэровокзалы провожающим и встречающим

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- Александра Василькова
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Для встречающих и провожающих доступ в аэровокзалы аэропортов "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль" временно ограничены. Об этом сообщается на сайте ОАО "МАМ".

Отмечается, что эта мера принята в связи с ухудшением эпидемиологической сиуации.

"В целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 ОАО "Международный аэропорт "Манас" с 24 июня 2021 года временно ограничивает доступ внутрь зданий аэровокзалов для встречающих и провожающих в Международных аэропортах "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль", - говорится в сообщении.

Согласно введенным ограничениям, в здания аэропортов смогут пройти только пассажиры имеющие билеты на вылет на указанную дату.

Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/402502
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, перелет, Аэропорт "Манас"
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