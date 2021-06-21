Адвокат Алмамбета Салиева: Доводы следствия необоснованны и голословны

Защита экс-замруководителя аппарата президента Алмамбета Салиева не согласна с доводами суда и подала апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд на изменение меры пресечения. Об этом на своей странице в соцсети написал его адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, ведущие информационные сайты распространяют предвзятую информацию относительно имущества Алмамбета Салиева.

"Также предвзято растолковали обвинение в отношении него. В ответ я хочу внести ясность в его деле. Защита бывшего заместителя руководителя Аппарата Президента КР Алмамбета Салиева не согласна с подозрением его в незаконном обогащении и постановлением Первомайского районного суда от 18.06.21 г., которым в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей, по следующим основаниям.

Как уже сообщалось, Салиев подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, при строительстве одной из строительной компанией многоэтажного жилого дома на территории Оша Алмамбет Салиев якобы через жену брата Г.М. оформил договор долевого участия в строительстве жилого комплекса "Д" в городе Ош. Там он якобы приобрел офис площадью 844,5 квадратных метров.

На зятя Салиева оформлено якобы следующее имущество:

квартира, где проживает Салиев, по адресу: Бишкек, проспект Чингиза Айтматова.

незавершенный объект по улице Элебаева.

незавершенный объект - парковочное место по улице Элебаева,

квартира, расположенная по улице Элебаева,

на сестру супруги - М.Б. оформлен жилой дом по улице Матросова.

Указанные доводы следствия необоснованны и голословны. В ходе судебного заседания, при рассмотрении санкции, прокурор и следователь не смогли представить ни одного допустимого доказательства того, что эти объекты каким-либо образом имеют отношение к А.Салиеву. Более того, было установлено, что вышеуказанные лица, т.е. родственники утверждают, что это имущество им приобретено на их доходы. При указанных обстоятельствах уведомление о подозрении в совершении преступления Салиева А. было предъявлено в нарушение ст. 233-235 УПК КР, то есть без достаточно допустимых доказательств. Также судом не было принято во внимание то, что А.Салиев ранее не судим, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства, является гражданином КР, имеет на иждивении малолетних детей. Подозрение в совершении преступления ему выдвинуто без доказательств, необоснованно, эти обстоятельства судом были проигнорированы и не были приняты во внимание.

Не соглашаясь указанным решением суда, защита подала апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд, с требованием Алмамбету Салиеву изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде на период досудебного производства, - написал адвокат Алмамбета Салиева.