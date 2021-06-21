Цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня

Цены на газ в Европе удерживаются на максимумах, несмотря на наступление низкого летнего сезона. Котировки поддерживают ограниченное предложение газа со стороны основных поставщиков - России и Норвегии, а также сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ). Европейские покупатели пока проигрывают в конкуренции за СПГ потребителям в Азии, при этом аналитики ожидают сохранения "азиатской премии" до конца года. Уголь не может, вопреки обыкновению, вытеснить газ в европейской генерации из-за высоких цен на выбросы СО2.

Спотовые цены на основном европейском газовом хабе TTF, которые в мае стабильно превысили $300 за 1 тыс. кубометров и достигли максимального уровня с 2018 года, не проявляют никаких признаков снижения, несмотря на наступление летнего сезона. В понедельник июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7%, достигнув €26,5 за 1 МВт (около $349 за 1 тыс. кубометров).

Столь высокие цены исторически нехарактерны для европейского газового рынка и относительно устойчиво наблюдались лишь в 2011–2014 годах - в тот же период, когда цены на нефть превышали $100 за баррель.

Дополнительным фактором, повлиявшим на рост цен в июне, стало некоторое сокращение поставок из Норвегии - крупнейшего источника газа для ЕС после "Газпрома" - из-за профилактических работ на добывающей инфраструктуре. По оценке Refinitiv, в понедельник поставки были сокращены на 66 млн кубометров в сутки, при этом в ближайшие недели ожидаются более существенные сокращения. "Газпром", который традиционно является главным источником гибкости для потребителей центральной Европы, не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит газа через Украину сверх объемов ship-or-pay на этот год (см. "Ъ" от 21 мая). Страны Западной Европы, в свою очередь, не могут нарастить поставки СПГ: в мае импорт упал на 29%, до 9 млрд кубометров (7 млн тонн), поскольку страны Азии предлагают производителям СПГ более высокие цены.

В январе-мае страны Европы импортировали 37 млн тонн СПГ, или 23% мирового потребления, тогда как год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, отмечает аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.

"Величина так называемой азиатской премии - разницы в котировках на природный газ в Европе и АТР - выросла с $0,4 за MBTU в среднем за первые пять месяцев 2020 года до $1,8 за MBTU за тот же период 2021 года, что, в свою очередь, сделало АТР более привлекательным для поставщиков направлением",- констатирует он. Сергей Капитонов из МШУ "Сколково" полагает, что при текущей ценовой конъюнктуре еще больше СПГ может начать уходить в Азию, дополнительно "осушая" европейский рынок. Он напоминает, что в мае Китай импортировал свыше 7 млн тонн СПГ - рекорд для этого времени года. "Активность основных азиатских потребителей СПГ и текущие котировки фьючерсов позволяют предположить, что спрос на газ в Азии, а соответственно, и цены будут высокими до конца сезона",- считает Сергей Капитонов.

Обычно при росте цен на газ спрос на него в ключевом секторе потребления - генерации электроэнергии - сокращается в пользу угля. Однако в этом году переключение крайне затруднено. Во-первых, цены на энергетический уголь также осуществили впечатляющее ралли более чем на 160% за последний год, приблизившись к отметке $100 за тонну в Западной Европе (CIF ARA). Во-вторых, угольная генерация выбрасывает примерно в два раза больше СО2, чем газовая, а цены на выбросы в Европе тоже подскочили и сейчас находятся на уровне €50 за тонну. Рост цен на выбросы, наоборот, стимулирует переключение с угля на газ, отмечает Сергей Капитонов.

Недостаток внешних поставок пока не позволяет компенсировать отставание в заполнении европейских газовых хранилищ, запасы в которых сейчас находятся на минимальном уровне с 2018 года.

Если тренды на глобальном рынке СПГ не изменятся, то единственным дополнительным источником газа для Европы в этом году может стать ввод "Северного потока-2", который на данный момент ожидается осенью.

Автор: Юрий Барсуков

Источник: kommersant.ru