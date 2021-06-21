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Россия готовится к испытанию новой гиперзвуковой ракеты

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- Ренат Кольцов
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На 2022 год запланированы испытания новой малогабаритной гиперзвуковой ракеты "Острота", сообщают российские СМИ. Новый боеприпас позволяет наносить удары по самым защищенным объектам.

Носителями новой ракеты станут дальние бомбардировщики Ту-22М3, и оперативно-тактические Су-34. Для гиперзвукового авиаснаряда специально разработан новый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, известный как "изделие 71".

Гиперзвуковые ударные ракеты для современных ПВО практически неуязвимая цель, их практически невозможно сбить. Используя подобные гиперзвуковых ракеты, самолеты дальней авиации смогут расчищать себе путь, уничтожая комплексы ПВО, совершая прорывы в интересах стратегических операций.

Зарубежная пресса эмоционально отреагировало на новость о предстоящих испытаниях. Британское издание – Daily Mail – написала,что информация о новой гиперзвуковой ракете появилась после того, как российский президент Путин жёстко пообещал "выбить зубы" тем, кто попытается "укусить" страну или "что-то откусить" от неё.


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URL: https://www.vb.kg/402516
Теги:
авиация, Россия, армия
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