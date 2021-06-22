Генсек ШОС Норов: Шанхайский дух обладает мощной силой

Как заявил в интервью газете "Хуаньцю шибао" (Global Times) в России Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов по случаю 20-летия организации, суть Шанхайского духа заключается в ведении диалога для обеспечения мира, налаживании сотрудничества для продвижения развития, открытости внешнему миру, отказе от менталитета холодной войны и в соответствии требованиям времени.

- При входе в Штаб-квартиру ШОС - Секретариат, расположенный в самом центре Пекина, установлена скульптурная композиция – большой барабан на постаменте в обрамлении символического музыкального инструмента. На лицевой чаше барабана начертана лаконичная надпись – Шанхайский дух. По бокам постамента, каллиграфическим почерком выписано - "Взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию". Эти слова составили суть новой теоретической основы международных отношений, так называемого Шанхайского духа, символизирующей единение культур, общность истории народов государств-членов ШОС, высокие цели и гуманистические ценности, которые несет организация.

В 2016 году шестью ударами в барабан (по числу государств-членов ШОС на то время) была завершена церемония открытия скульптурной композиции Шанхайский дух в Секретариате ШОС. В нынешний, юбилейный год, уже раздастся громкий восьмиударный (с присоединением к организации Индии и Пакистана) гул барабана, извещающий о неисчерпаемой энергии Шанхайского духа и целеустремленной жизнедеятельности нашей

организации. И это звучание с каждым годом будет становиться все мощнее, - отметил он

Какие возможности и вызовы стоят перед ШОС?

- С момента начала своей деятельности ШОС позиционируется как одна из крупнейших в мире региональных организаций, заслужившей высокой политической оценки и широкого признания со стороны международного сообщества.

Основным направлением деятельности ШОС стало сотрудничество в обеспечении безопасности. Нарастание новых вызовов и угроз глобальной и региональной безопасности в виде эпидемий, преступности в области информационно-коммуникационных технологий, биотерроризма, незаконного оборота наркотиков, трансграничной организованной преступности требует комплексного подхода по их нейтрализации на инклюзивной многосторонней основе.

Текущие глобальные тенденции, усиление геополитической напряжённости, общий характер угроз и вызовов требуют коллективных усилий для создания более справедливой и полицентричной модели мирового устройства и выработки комплексных подходов к борьбе с ними. Нарастание негативных тенденций в международной жизни, обострение

общих для государств ШОС угроз и вызовов обусловливают необходимость дальнейшей консолидации их усилий по продвижению своих подходов и интересов. Сейчас важнейшей задачей является преодоление в глобальном и региональном масштабе политической конфронтации, отказ от националистических и популистских идей и протекционизма.

Разразившаяся в прошлом году и продолжающаяся поныне пандемия COVID-19 приобрела поистине вселенские масштабы и усугубила наблюдаемый в последние годы кризис мирового развития. Страны ШОС проявляют высокую степень солидарности, единения и сплоченности в деле активизации сотрудничества по противодействию пандемии. Предстоящее десятилетие станет периодом динамичных перемен в международных отношениях, связанных со становлением полицентричного мироустройства, укреплением регионального уровня глобального управления и усилением позиций развивающихся стран. Глобализация и технологический прогресс будут способствовать росту взаимозависимости государств.

Как вы оцениваете проведение Форума народной дипломатии? Каким образом неофициальные обмены способствуют развитию отношений между странами ШОС?

- Еще на московском заседании СГГ ШОС 2020 года Си Цзиньпином была выдвинута инициатива о проведении Форума народной дипломатии ШОС. Это площадка, призванная сплотить и укрепить сотрудничество между государствами-членами ШОС для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, является важным рычагом мягкой силы ШОС. Уверен, что если бы не COVID-19, то данная конференция привлекла бы внимание еще большего круга экспертов.

ШОС всегда открыта для участия в мероприятиях такого рода. Форум народной дипломатии ШОС позволил нам еще раз обратиться к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, а неофициальность данного мероприятия дает нам возможность взглянуть на все вызовы и угрозы под другим углом. Народная дипломатия является неотъемлемым элементом межгосударственных отношений в двустороннем и многостороннем

форматах. Она представляет собой основной канал взаимного узнавания

народов различных стран, понимания культуры, истории, традиций и мировоззрений друг друга, т.е. того, что формирует взаимное доверие и взаимные симпатии на уровне населения. Политика и экономика создают костяк, опорный скелет нормальных, здоровых отношений между государствами, но лишь народная дипломатия наполняет их материальной тканью подлинной дружбы.

Какую оценку вы дадите действиям Китая по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции внутри страны, а также в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемией?

- Китай наработал колоссальный опыт в деле противодействия COVID-19. Принят централизованный и научно обоснованный подход с использованием современных технологий, который позволил наладить эффективную систему мер по предотвращению распространения эпидемии. В результате, как мы видим, это дало большой положительный результат, благодаря которому Китай смог в значительной степени минимизировать угрозу эпидемии и избежать ее негативных последствий. При этом важное внимание уделялось внедрению возможностей цифровой медицины, технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных, которые повысили эффективность мер по полноценной профилактике и контролю эпидемии, помогли заранее предупреждать очаги потенциальных вспышек, выявлять потенциальных больных, осуществлять необходимые меры диагностики и лечения.

Благодаря огромному техническому потенциалу Китая в прошлом году в Ухане за короткий период времени были построены две больницы специального назначения. Медицинские учреждения КНР по четкой и отлаженной схеме обеспечивали поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Особый пример мужества и героизма был проявлен в период помощи провинции Хубэй, когда более 40 тысяч

медицинских работников со всей страны пришли на помощь данному региону.

В первые дни вспышки эпидемии китайская сторона предоставляла необходимую помощь странам ШОС в виде медикаментов, медицинского оборудования, защитной одежды, направляла туда медицинских специалистов.

Вакцина китайского производства "Короновак" уже поступила в 100 с лишним стран мира, включая страны ШОС. В данном контексте следует подчеркнуть, что китайский препарат стал надеждой на ликвидацию эпидемии в развивающихся странах. Эти факты свидетельствуют о важной роли Китая в глобальном противоэпидемическом противостоянии, и Китай своими действиями наглядно демонстрирует свою приверженность выполнить ранее озвученные обещания в отношении того, чтобы сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран.

Уже несколько десятилетий китайское правительство ведет борьбу с бедностью и добилось больших успехов на этом поприще. Какой опыт Китая в этой области может быть заимствован государствами-членами ШОС и другими странами мира?

- Китай достиг значительных успехов в борьбе с бедностью, внёс существенный вклад в глобальные усилия по искоренению нищеты. В октябре 2020 г. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об успешном завершении многолетней борьбы с бедностью: ВВП на душу населения страны превысил 10 тыс долларов, создана самая крупная в мире система

социального обеспечения. Свыше 1,3 млрд человек в КНР получают базовое медицинское страхование, около 1 млрд китайских граждан – базовое пенсионное страхование. В течение 2020 г. государство в качестве помощи бедным районам выделило огромную сумму – не менее 20 млрд долларов США.

По словам председателя КНР, в последние 8 лет страна потратила на борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около $ 246 млрд). В результате восемьсот тридцать два уезда и 128 тыс. деревень и 98,9 млн сельских жителей были выведены из разряда бедных районов. При этом за более чем 40-летний период реформ и внешней открытости около 800 млн жителей страны полностью покончили с нищетой.

В Китае создана положительно зарекомендовавшая себя на практике модель борьбы с бедностью, которая базируется на консолидации усилий государства и региональных органов власти. Этот ценный опыт был бы полезен во всём мире. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что за прошедшие 10 лет Китай стал страной, которая внесла наибольший вклад в глобальное сокращение бедности.

Необходимо отметить, что Китай на 10 лет раньше срока добился цели сокращения бедности, сформулированной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, заложив основу для реализации этой программы в других странах и регионах мира.

В ноябре 2013 года во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральном Китае президент Китая Си Цзиньпин впервые заявил о концепции "адресной борьбы с бедностью". По его словам, чтобы воплотить ее в определенную форму, нужно "искать истину в фактах, адаптировать меры к местным условиям, давать целевые рекомендации и проявлять тщательность в работе". Эти положения стали руководящим принципом в борьбе Китая с бедностью. Первым шагом в кампании по адресному искоренению бедности была локализация бедности путем точной идентификации - уточнение данных обследования путем соотнесения их с отдельными лицами и домохозяйствами. Это были первые сложности, которые пришлось преодолевать в рамках кампании. Запуск национальной цифровой базы данных позволил собрать сведения о каждой зарегистрированной деревне, домохозяйстве и отдельном человеке, что не только обеспечивает точность идентификации, но и помогает бороться с причинами бедности для тех, кто занесен в систему.

Китайские власти делали все постепенно. Во-первых, сам по себе процесс выхода из крайней нищеты начался еще десятилетия назад. Он шел с южных регионов на северо-западные, где проживало самое бедное население страны. Во-вторых, Поднебесная одновременно вводила пенсионную систему, что также сказалось на успешности программы. В-третьих, Китай вкладывал огромные деньги в более продуктивную

промышленность, чем в менее продуктивное сельское хозяйство. Поэтому, по сути, он перестал быть сельхозстраной. При этом многие люди, занятые в сельском хозяйстве, были переведены на городские предприятия и получили новые рабочие места. Более того, в КНР сильно изменился уровень технологического обеспечения жизни общества. В частности, это связано с развитием искусственного интеллекта, который, в конечном счете, резко удешевил предоставление самых разных сервисных услуг.

Были реализованы проекты по использованию цифровых платформ. В проекте приняли участие более 60 тысяч китайских предприятий, в том числе компания Alibaba. К слову, интернет-гигант одним из первых стал содействовать правительству Китая в деле ликвидации нищеты путем создания деревень Taobao. Так эксперты окрестили населенные пункты, экономика которых зависит от производства товаров для последующей реализации на платформе www.taobao.com . Перед ведущими больницами Китая поставлена задача - помочь уездным госпиталям в вопросе обеспечения квалифицированными специалистами. Согласно такому плану, к 2020 году в районных больницах появились как минимум по одному опытному врачу. Ко всему прочему, была сделана ставка на телемедицину – использование современных средств коммуникаций для дистанционного предоставления врачебных и консультационных услуг, что, по мнению экспертов, повысит качество жизни.

Как вы оцените инициативу "Один пояс, один путь"?

- Инициатива "Один пояс, один путь" нацелена на общее процветание. Развитие - это главный ключ к решению всех проблем. С помощью инициативы страны ШОС сосредоточили внимание на фундаментальной проблеме развития, добились большой экономической интеграции, тесной взаимосвязи в области развития. Инициатива "Один пояс, один путь" следует принципу открытости. Это поможет создать платформу открытого сотрудничества, поддерживать и развивать открытую мировую экономику, совместно создавать среду, способствующую открытому развитию и установлению справедливой, разумной и прозрачной системы правил международных экономических и торговых инвестиций и упорядоченному потоку инвестиций.

В прошлом году китайские инвестиции за рубеж продолжили расти при реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь. Так, прямые нефинансовые капиталовложения КНР в экономику 58 стран, участвующих в строительстве "Одного пояса, одного пути", в 2020 году увеличились на 18,3% в годовом исчислении, составив 17 миллиардов 790 миллионов долларов. Стоимость новых подрядных контрактов с заинтересованными государствами составила почти 141,5 миллиарда долларов". На фоне спада мировой экономики и сокращения глобальных инвестиций стабильный рост китайских капиталовложений за рубеж демонстрирует поддержку странами мира китайской инициативы.