Погода
$ 84.34 - 84.74
€ 99.47 - 100.97

Генсек ШОС Норов: Шанхайский дух обладает мощной силой

317  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как заявил в интервью газете "Хуаньцю шибао" (Global Times) в России Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов по случаю 20-летия организации, суть Шанхайского духа заключается в ведении диалога для обеспечения мира, налаживании сотрудничества для продвижения развития, открытости внешнему миру, отказе от менталитета холодной войны и в соответствии требованиям времени.

- При входе в Штаб-квартиру ШОС - Секретариат, расположенный в самом центре Пекина, установлена скульптурная композиция – большой барабан на постаменте в обрамлении символического музыкального инструмента. На лицевой чаше барабана начертана лаконичная надпись – Шанхайский дух. По бокам постамента, каллиграфическим почерком выписано - "Взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию". Эти слова составили суть новой теоретической основы международных отношений, так называемого Шанхайского духа, символизирующей единение культур, общность истории народов государств-членов ШОС, высокие цели и гуманистические ценности, которые несет организация.

В 2016 году шестью ударами в барабан (по числу государств-членов ШОС на то время) была завершена церемония открытия скульптурной композиции Шанхайский дух в Секретариате ШОС. В нынешний, юбилейный год, уже раздастся громкий восьмиударный (с присоединением к организации Индии и Пакистана) гул барабана, извещающий о неисчерпаемой энергии Шанхайского духа и целеустремленной жизнедеятельности нашей

организации. И это звучание с каждым годом будет становиться все мощнее, - отметил он

Какие возможности и вызовы стоят перед ШОС?

- С момента начала своей деятельности ШОС позиционируется как одна из крупнейших в мире региональных организаций, заслужившей высокой политической оценки и широкого признания со стороны международного сообщества.

Основным направлением деятельности ШОС стало сотрудничество в обеспечении безопасности. Нарастание новых вызовов и угроз глобальной и региональной безопасности в виде эпидемий, преступности в области информационно-коммуникационных технологий, биотерроризма, незаконного оборота наркотиков, трансграничной организованной преступности требует комплексного подхода по их нейтрализации на инклюзивной многосторонней основе.

Текущие глобальные тенденции, усиление геополитической напряжённости, общий характер угроз и вызовов требуют коллективных усилий для создания более справедливой и полицентричной модели мирового устройства и выработки комплексных подходов к борьбе с ними. Нарастание негативных тенденций в международной жизни, обострение

общих для государств ШОС угроз и вызовов обусловливают необходимость дальнейшей консолидации их усилий по продвижению своих подходов и интересов. Сейчас важнейшей задачей является преодоление в глобальном и региональном масштабе политической конфронтации, отказ от националистических и популистских идей и протекционизма.

Разразившаяся в прошлом году и продолжающаяся поныне пандемия COVID-19 приобрела поистине вселенские масштабы и усугубила наблюдаемый в последние годы кризис мирового развития. Страны ШОС проявляют высокую степень солидарности, единения и сплоченности в деле активизации сотрудничества по противодействию пандемии. Предстоящее десятилетие станет периодом динамичных перемен в международных отношениях, связанных со становлением полицентричного мироустройства, укреплением регионального уровня глобального управления и усилением позиций развивающихся стран. Глобализация и технологический прогресс будут способствовать росту взаимозависимости государств.

Как вы оцениваете проведение Форума народной дипломатии? Каким образом неофициальные обмены способствуют развитию отношений между странами ШОС?

- Еще на московском заседании СГГ ШОС 2020 года Си Цзиньпином была выдвинута инициатива о проведении Форума народной дипломатии ШОС. Это площадка, призванная сплотить и укрепить сотрудничество между государствами-членами ШОС для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, является важным рычагом мягкой силы ШОС. Уверен, что если бы не COVID-19, то данная конференция привлекла бы внимание еще большего круга экспертов.

ШОС всегда открыта для участия в мероприятиях такого рода. Форум народной дипломатии ШОС позволил нам еще раз обратиться к проблемам, с которыми мы сталкиваемся, а неофициальность данного мероприятия дает нам возможность взглянуть на все вызовы и угрозы под другим углом. Народная дипломатия является неотъемлемым элементом межгосударственных отношений в двустороннем и многостороннем

форматах. Она представляет собой основной канал взаимного узнавания

народов различных стран, понимания культуры, истории, традиций и мировоззрений друг друга, т.е. того, что формирует взаимное доверие и взаимные симпатии на уровне населения. Политика и экономика создают костяк, опорный скелет нормальных, здоровых отношений между государствами, но лишь народная дипломатия наполняет их материальной тканью подлинной дружбы.

Какую оценку вы дадите действиям Китая по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции внутри страны, а также в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемией?

- Китай наработал колоссальный опыт в деле противодействия COVID-19. Принят централизованный и научно обоснованный подход с использованием современных технологий, который позволил наладить эффективную систему мер по предотвращению распространения эпидемии. В результате, как мы видим, это дало большой положительный результат, благодаря которому Китай смог в значительной степени минимизировать угрозу эпидемии и избежать ее негативных последствий. При этом важное внимание уделялось внедрению возможностей цифровой медицины, технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных, которые повысили эффективность мер по полноценной профилактике и контролю эпидемии, помогли заранее предупреждать очаги потенциальных вспышек, выявлять потенциальных больных, осуществлять необходимые меры диагностики и лечения.

Благодаря огромному техническому потенциалу Китая в прошлом году в Ухане за короткий период времени были построены две больницы специального назначения. Медицинские учреждения КНР по четкой и отлаженной схеме обеспечивали поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Особый пример мужества и героизма был проявлен в период помощи провинции Хубэй, когда более 40 тысяч

медицинских работников со всей страны пришли на помощь данному региону.

В первые дни вспышки эпидемии китайская сторона предоставляла необходимую помощь странам ШОС в виде медикаментов, медицинского оборудования, защитной одежды, направляла туда медицинских специалистов.

Вакцина китайского производства "Короновак" уже поступила в 100 с лишним стран мира, включая страны ШОС. В данном контексте следует подчеркнуть, что китайский препарат стал надеждой на ликвидацию эпидемии в развивающихся странах. Эти факты свидетельствуют о важной роли Китая в глобальном противоэпидемическом противостоянии, и Китай своими действиями наглядно демонстрирует свою приверженность выполнить ранее озвученные обещания в отношении того, чтобы сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран.

Уже несколько десятилетий китайское правительство ведет борьбу с бедностью и добилось больших успехов на этом поприще. Какой опыт Китая в этой области может быть заимствован государствами-членами ШОС и другими странами мира?

- Китай достиг значительных успехов в борьбе с бедностью, внёс существенный вклад в глобальные усилия по искоренению нищеты. В октябре 2020 г. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об успешном завершении многолетней борьбы с бедностью: ВВП на душу населения страны превысил 10 тыс долларов, создана самая крупная в мире система

социального обеспечения. Свыше 1,3 млрд человек в КНР получают базовое медицинское страхование, около 1 млрд китайских граждан – базовое пенсионное страхование. В течение 2020 г. государство в качестве помощи бедным районам выделило огромную сумму – не менее 20 млрд долларов США.

По словам председателя КНР, в последние 8 лет страна потратила на борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около $ 246 млрд). В результате восемьсот тридцать два уезда и 128 тыс. деревень и 98,9 млн сельских жителей были выведены из разряда бедных районов. При этом за более чем 40-летний период реформ и внешней открытости около 800 млн жителей страны полностью покончили с нищетой.

В Китае создана положительно зарекомендовавшая себя на практике модель борьбы с бедностью, которая базируется на консолидации усилий государства и региональных органов власти. Этот ценный опыт был бы полезен во всём мире. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что за прошедшие 10 лет Китай стал страной, которая внесла наибольший вклад в глобальное сокращение бедности.

Необходимо отметить, что Китай на 10 лет раньше срока добился цели сокращения бедности, сформулированной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, заложив основу для реализации этой программы в других странах и регионах мира.

В ноябре 2013 года во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральном Китае президент Китая Си Цзиньпин впервые заявил о концепции "адресной борьбы с бедностью". По его словам, чтобы воплотить ее в определенную форму, нужно "искать истину в фактах, адаптировать меры к местным условиям, давать целевые рекомендации и проявлять тщательность в работе". Эти положения стали руководящим принципом в борьбе Китая с бедностью. Первым шагом в кампании по адресному искоренению бедности была локализация бедности путем точной идентификации - уточнение данных обследования путем соотнесения их с отдельными лицами и домохозяйствами. Это были первые сложности, которые пришлось преодолевать в рамках кампании. Запуск национальной цифровой базы данных позволил собрать сведения о каждой зарегистрированной деревне, домохозяйстве и отдельном человеке, что не только обеспечивает точность идентификации, но и помогает бороться с причинами бедности для тех, кто занесен в систему.

Китайские власти делали все постепенно. Во-первых, сам по себе процесс выхода из крайней нищеты начался еще десятилетия назад. Он шел с южных регионов на северо-западные, где проживало самое бедное население страны. Во-вторых, Поднебесная одновременно вводила пенсионную систему, что также сказалось на успешности программы. В-третьих, Китай вкладывал огромные деньги в более продуктивную

промышленность, чем в менее продуктивное сельское хозяйство. Поэтому, по сути, он перестал быть сельхозстраной. При этом многие люди, занятые в сельском хозяйстве, были переведены на городские предприятия и получили новые рабочие места. Более того, в КНР сильно изменился уровень технологического обеспечения жизни общества. В частности, это связано с развитием искусственного интеллекта, который, в конечном счете, резко удешевил предоставление самых разных сервисных услуг.

Были реализованы проекты по использованию цифровых платформ. В проекте приняли участие более 60 тысяч китайских предприятий, в том числе компания Alibaba. К слову, интернет-гигант одним из первых стал содействовать правительству Китая в деле ликвидации нищеты путем создания деревень Taobao. Так эксперты окрестили населенные пункты, экономика которых зависит от производства товаров для последующей реализации на платформе www.taobao.com . Перед ведущими больницами Китая поставлена задача - помочь уездным госпиталям в вопросе обеспечения квалифицированными специалистами. Согласно такому плану, к 2020 году в районных больницах появились как минимум по одному опытному врачу. Ко всему прочему, была сделана ставка на телемедицину – использование современных средств коммуникаций для дистанционного предоставления врачебных и консультационных услуг, что, по мнению экспертов, повысит качество жизни.

Как вы оцените инициативу "Один пояс, один путь"?

- Инициатива "Один пояс, один путь" нацелена на общее процветание. Развитие - это главный ключ к решению всех проблем. С помощью инициативы страны ШОС сосредоточили внимание на фундаментальной проблеме развития, добились большой экономической интеграции, тесной взаимосвязи в области развития. Инициатива "Один пояс, один путь" следует принципу открытости. Это поможет создать платформу открытого сотрудничества, поддерживать и развивать открытую мировую экономику, совместно создавать среду, способствующую открытому развитию и установлению справедливой, разумной и прозрачной системы правил международных экономических и торговых инвестиций и упорядоченному потоку инвестиций.

В прошлом году китайские инвестиции за рубеж продолжили расти при реализации проектов инициативы "Один пояс, один путь. Так, прямые нефинансовые капиталовложения КНР в экономику 58 стран, участвующих в строительстве "Одного пояса, одного пути", в 2020 году увеличились на 18,3% в годовом исчислении, составив 17 миллиардов 790 миллионов долларов. Стоимость новых подрядных контрактов с заинтересованными государствами составила почти 141,5 миллиарда долларов". На фоне спада мировой экономики и сокращения глобальных инвестиций стабильный рост китайских капиталовложений за рубеж демонстрирует поддержку странами мира китайской инициативы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402519
Теги:
Китай, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  