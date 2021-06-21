В ближайшие выходные на Москву обрушится ураганный ветер с грозой и градом

Из-за сильного перегрева поверхности атмосферы к выходным в Москве могут сформироваться грозовые облака, способные вызвать стихийные погодные явления, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит: это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган", - пояснил он.

Как отметил синоптик, сейчас нельзя точно спрогнозировать место и время этих явлений - предсказать это с высокой степенью вероятности возможно лишь за сутки.

"Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков", - добавил Тишковец.