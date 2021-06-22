Прогноз погоды на 22 июня: В Бишкеке +28, в Чолпон - Ате +20

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня в Бишкеке: без осадков, температура днем до +28, ночью до +16.

В Чолпон - Ате: дождь, гроза, температура воздуха днем + 20, ночью, + 14.

Биометеорологический прогноз:

Геомагнитная обстановка: Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Индекс метеочувствительности: Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

В Чолпон - Ате: дождь, гроза, температура воздуха днем + 20, ночью, + 14.

Подготовлено по материалам: accuweather.com, air.plumelabs.com, world-weather.ru, gov.meteo.kg/