Евро-2020: Австрия и Дания выходят в плей - офф, Россия покидают турнир

Вчера стали известна участники следующего раунда Чемпионата Европы по футболу от групп "В" и "С". Сборные Нидерландов и Бельгии досрочно обеспечили себе место в стадии плей - офф, поэтому вся интрига заключалась в матчах Украина - Автрия и Россия - Дания.

Матч в Бухаресте решил один гол забитый на 22 -й минуте матча, Кристоф Баумгартнер после подачи углового точным ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Австрия побеждает и сыграет в 1/8 финала со сборной Италии.

Сборная России бесславно завершила свой путь на Евро -2020, в Копенгагене команда Черчесова разгромно проиграла сборной Дании 1:4. Единственный гол у россиян забил Артем Дзюба с пенальти назначенного за снос Александра Соболева. Дания со второго места выходит в плей-офф, где сыграет с командой Уэльса