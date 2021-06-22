Бекешев: такой закон возможен только там, где нет шельмования за активизм

Депутат ЖК Дастан Бекешев указал на негативные последствия принятия закона об НКО. Свою позицию парламентарий высказал в социальных сетях.

"Типографии получат меньше заказов, у официантов станет меньше чаевых, у гостиниц реже будут арендовывать залы, кофейни недосчитаются клиентов, арендуемых офисов уменьшится, несколько сот граждан останутся без работы, СМИ не получат денег на освещение мероприятий, у переводчиков поубавится работа, активизм граждан уменьшится и всё это благодаря глупости депутатов, которые поддержали законопроект о раскрытии финансовой и хозяйственной деятельности некоммерческих организаций.

И если вы думаете, что вас это не касается, то вы глубоко ошибаетесь. В экономике всё взаимосвязано. Этот законопроект плюсанёт цифры по безработице.

А теперь для тех, кто мало понимает, почему некоммерческие организации сопротивляются этому закону:

- вся бухгалтерия, банковские счета, переводы денег тем же гостиницам, кейтеринг-компаниям, имущество в офисе, заработные платы могут публиковаться где угодно и как угодно, а это возможность криминальным лицам "подзаработать";

- никому не хочется иметь ярлык иностранного агента лишь за то, что он выиграл образовательный грант у какого-нибудь Юсаида;

- закон даёт возможность шельмовать активистов и людей критически мыслящих.

Этот закон возможен лишь в той стране, где жить безопасно, где нет дискриминации и шельмования, нет преследования за активизм", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, дпутаты ЖК, 17 июня, в третьем чтении одобрили законопроект о некоммерческих организациях. Только десять из 93 зарегистрированных на заседании народных избранников проголосовали против этой инициативы.

Согласно документу, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет средств, предоставленных на безвозмездной основе, должна ежегодно представлять информацию об источниках формирования и направлениях расходования финансовых средств.

Проект предусматривает норму, по которой размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также ее имущество не могут быть предметом коммерческой тайны.

Как заявляли инициаторы законопроекта, подобная мера является распространенной международной практикой, направленной на повышение прозрачности деятельности НКО, а соответственно, и усиление индекса доверия населения к некоммерческим организациям.

Эта инициатива вызвала критику среди общественности, перед зданием парламента проводились акции с требованием не принимать законопроект, а неправительственные организации даже подавали в суд на спикера и депутатов за нарушение регламента при принятии законопроекта. В итоге парламентарии приняли законопроект, несмотря на критику.

После голосования представители НКО республики опубликовали обращение к президенту Садыру Жапарову. Активисты просят главу государства наложить вето на принятый депутатами закон. Они отметили, что действующее законодательство Кыргызстана уже предусматривает предоставление НКО органам налоговой службы, Социального фонда и статистики информации о своей деятельности, включая сведения о финансовом положении, наличии имущества, расходах, численности и составе работников, оплате их труда и так далее. То есть государственные органы уже сегодня располагают широкими возможностями для осуществления контроля за соблюдением НКО требований законов и других нормативных правовых актов.