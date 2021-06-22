В Бишкеке на линию выехали 50 новых автобусов. Проезд бесплатный

Сегодня, 22 июня, в Бишкеке на линию выехали 50 новых автобусов. В первую поездку автобусы отправил исполняющий обязанности мэра столицы Кудайбергенов Бактыбек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Длина автобусов составляет 6,9 метров, имеется две двери, пассажировместимость – 38 человек, 16 сидячих мест.

Управлением городского транспорта мэрии города Бишкек для новых автобусов были разработаны маршрутные схемы. Теперь новенькие автобусы японской марки ISUZU узбекского производства будут курсировать по следующим схемам:

- маршрут №10: "Жилой массив "Ак-Ордо – круговая"; - маршрут №11: "Жилой массив "Ак-Ордо – круговая"; - маршрут №12: "Село Маевка – село Кок-Жар"; - маршрут №13: "Улица Муромская – жилой массив Кырман"; - маршрут №14: "Микрорайон №12 – жилой массив Ак-Ордо".

Отечественная компания ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" сообщило, что данные автобусы в течение недели будут перевозить пассажиров бесплатно. Это акция – подарок для горожан и гостей столицы.

В мэрии напоминают, что в 2021 году был проработан вопрос с представителями ООО "Самаркандский Автомобильный Завод" о поставке экологичных автобусов японской марки ISUZU. 11 мая 2021 года между Управлением городского транспорта и ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" подписан меморандум о поставке 1 тысячи автобусов на 2021 – 2023 годы (аутсорсинг).

4 июня этого года на основании меморандума подписан двусторонний договор между управлением городского транспорта и ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" о поставке первых автобусов.

По словам директора ОсОО "Эко Пассажирские перевозки", по просьбе мэрии города Бишкек данные 50 автобусов привлечены к работе в целях уменьшения количества пассажиров в общественном транспорте, что в свою очередь поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Автобусы были привлечены к работе в кратчайшие сроки, в связи с чем они работают на дизельном топливе, после поставки остальных - будут заменены на газомоторные автобусы.

Отметим, что первая партия автобусов с газомоторным двигателем прибудет в столицу до 1 июля 2021 года, поставка остальных автобусов планируется до октября текущего года. Общее количество составляет 350 автобусов на газомоторном двигателе.