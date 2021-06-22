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Внук фронтовика: Что такое подвиг для меня?

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- Светлана Лаптева
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В семье бишкекского школьника Данила Дровосекова сохранилось письмо, в котором его прапрадед Иван Александрович Солодушко рассказывает о том, что он был призван на войну из Фрунзе, служил на территории Литовской ССР и как они бойцы 44 артилерийского полка были подняты по тревоге еще 20 июня, а 22 июня в 4.00 утра приняли первый бой:

- Я буду рассказывать от лица дедушки, так как написано в его письмах. После того, как они приняли присягу, его и еще одного бойца направили в конюшню - получать специальность ковачного кузнеца. Всего нас было в подразделении 28 бойцов. 20 июня мы были подняты по тревоге, 21-го кони с упряжками и пушками простояли весь день, а 22-го в 4 утра немцы стали бомбить нашу часть. Разводной поставил меня в штабе, я открыл окно, а на границе уже шел бой, к нам стали привозить раненых. Постепенно бои приблизились к конюшне, мастера конюшен вели бой на своих позициях. Я осмотрелся и по уставу стал оборонять свое место. Напротив моей позиции была видна почта, оттуда стрелял немецкий пулемет, в овраге лежали наши, - цитирует Данил по памяти.

А потом начал рассказывать уже от себя.

- Дед выстрелил по пулемету три раза, и тот замолчал, а там в овраге уже не было наших бойцов, они успели поменять позицию. Так для деда началась война. За всю войну он не был ни разу ранен. А за мужество был награжден. В мирной жизни он получил звание "Заслуженный строитель Киргизской ССР. Бабушка рассказывала, что у деда были красивые глаза, похожие на мои. Он был добрым, улыбчивым, - отметил Данил.

Ответил школьник и на вопрос, что такое подвиг для него.

- Это то, что делает тебя гордым, за то, что ты помогаешь своей родине. И эту гордость будут передавать друг другу твои дети и внуки, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/402531
Теги:
ВОВ, герой, Бишкек, Кыргызстан
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