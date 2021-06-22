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Нет денег на ремонт высокогорной дороги на перевале Талдык - Минтранс

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- Александра Василькова
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У Минтранса не хватает средств на выполнение восстановительных работ на перевале Талдык, сообщается на сайте ведомства.

На данный момент силами ДЭУ-960 производятся работы по обеспечению безопасного проезда на перевале по мере возможности. Отмечается, что реабилитационные работы на перевале последний раз были произведены за счет инвестиционных средств в 2009-2012 годы.

"После завершения реабилитационных работ до сегодняшнего дня из-за постоянных камнепадов, грунтовых вод и схода верхних откосов с целью обеспечения нормального проезда силами ДЭУ-960 минтранскома КР ведутся постоянные восстановительные, очистные и уширительные работы. В настоящее время из-за увеличения количества грунтовых вод наблюдается общий сход северного склона перевала. Во многих местах образованы значительные сдвиги земляного полотна дороги. Появились трещины, просадки. Сохраняется опасность из-за схода верхних откосов", - говорится в сообщении.

Выполнить восстановительные работы ведомство не может из-за недостаточного финансирования в 2020-2021 годах.

Отметим, перевал Талдык расположен на участке с 165 км 175 км, реабилитационные работы там были произведены за счет инвестиционных средств в 2009-2012 годы. Донором был экспортно-импортный банк Китая. Протяженность перевала 10 км, высота 3630 метров над уровнем моря (пик перевала на 171 км дороги).


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URL: https://www.vb.kg/402538
Теги:
дороги, Кыргызстан, Минтранском
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