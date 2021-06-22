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Суд оставил Омурбека Бабанова под арестом в СИЗО ГКНБ

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- Оксана Гут
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Омурбек Бабанов останется под стражей на время следствия. Такое решение принял сегодня Бишкекский городской суд.

Таким образом, решение предыдущей инстанции - Первомайского районного суда было оставлено в силе. Омурбек Бабанов будет находится в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

Отметим, в суде рассматривалась жалоба адвокатов экс-премьер-министра на задержание и меру пресечения. Защита просила отпустить Бабанова под подписку о невыезде.

Отметим, у здания суда прошел митинг в поддержку арестованного. Они заявили, что продолжат требовать справедливости.


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URL: https://www.vb.kg/402542
Теги:
Кумтор, митинг, суд, Бишкек, Кыргызстан, Арест, Омурбек Бабанов
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