Суд оставил Омурбека Бабанова под арестом в СИЗО ГКНБ

Омурбек Бабанов останется под стражей на время следствия. Такое решение принял сегодня Бишкекский городской суд.

Таким образом, решение предыдущей инстанции - Первомайского районного суда было оставлено в силе. Омурбек Бабанов будет находится в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

Отметим, в суде рассматривалась жалоба адвокатов экс-премьер-министра на задержание и меру пресечения. Защита просила отпустить Бабанова под подписку о невыезде.

Отметим, у здания суда прошел митинг в поддержку арестованного. Они заявили, что продолжат требовать справедливости.